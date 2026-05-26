 Utorok 26.5.2026
 Meniny má Dušan
26. mája 2026

SaS tvrdí, že posudkovú reformu ľudia prichádzajú o príspevky, Tomášovo ministerstvo naopak hovorí o náraste podpory – VIDEO


Pripomenuli, že čoraz častejšie sa objavujú prípady, keď odkázaní ľudia prichádzajú o príspevky či kompenzácie a štát podľa nich nekoná. Opozičná



26.5.2026


Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne upozornila na problémy pri integrovaných posudkoch. Pripomenuli, že čoraz častejšie sa objavujú prípady, keď odkázaní ľudia prichádzajú o príspevky či kompenzácie a štát podľa nich nekoná.


SaS už podľa svojich slov zozbierala stovky podnetov, vyzvali preto ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), aby k problematike zvolal okrúhly stôl aj s odborníkmi z danej oblasti. Rezort práce považuje za nešťastné, ak sú osobné príbehy zneužívané na politické ciele a prízvukoval, že fakty hovoria o celkovom náraste podpory.



SaS kritizuje systém posudzovania


„Minister nie je schopný zabojovať za ľudí, ktorí dnes prichádzajú o opatrovateľský príspevok a kompenzácie,“ uviedla poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Podľa nej na stole sú už stovky podnetov, rezort práce však nekoná. Zodpovednosť podľa SaS ministerstvo práce prehodilo na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý má zozbierať a vyhodnotiť podnety k integrovanej posudkovej činnosti.



Podľa poslankyne rodiny i odborníci za najväčší problém posudkovej činnosti označili zmenu v posudzovaní, a teda, že ako prvé je sociálne posúdenie a až potom to lekárske. Bajo Holečková priblížila, že dotknutí vnímajú problém najmä v tom, že sociálny pracovník nie je schopný zo zdravotného hľadiska posúdiť odkázanú osobu. Prvé by preto podľa nej malo byť lekárske posúdenie až následne to sociálne.


Problematické je to najmä pri diagnózach, ktoré nie sú fyzické a nie sú na prvý pohľad vidieť. Potvrdila to aj matka, ktorej dieťa s Aspergerovým syndrómom a pridruženými ochoreniami po prehodnotení presunuli zo šiesteho stupňa odkázanosti do druhého. Matka, ktorá sa o dieťa stará, tak prišla o opatrovateľský príspevok a rodina ostala bez podpory. Najmä rodiny takýchto pacientov preto volajú po tom, aby bolo posudzovanie zdravotného stavu pacientov férové, odborné, jednotné a aby sa rešpektovali závery lekárov.



Ministerstvo hovorí o raste podpory


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR naopak hovorí o tom, že od zavedenia integrovanej posudkovej činnosti podpora odkázaných rodín vzrástla. „Pravda je taká, že od začiatku fungovania integrovanej posudkovej činnosti sa počet priznaných opatrovateľských príspevkov zvýšil o 2 500 a celkovo presiahol hranicu 78 000. Zvýšil sa aj počet príspevkov v prípade opatrovania detí, a to aj napriek obavám, ktoré v minulosti zaznievali. Zároveň v tomto roku opäť zvyšujeme samotné opatrovateľské príspevky a, ako je už známe, definitívne sme odstránili ich krátenie na základe príjmu odkázanej osoby,“ reagovalo tlačové oddelenie ministerstva práce.



Rezort práce prízvukoval, že odborné tímy o týchto témach aktívne komunikujú so zainteresovanými organizáciami, ako sú Platforma rodín alebo Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. „Nepotrebujeme na to žiadne politické výzvy opozície,“ reagovalo ministerstvo.



Rezort pripúšťa možné úpravy systému


Ako ďalej priblížilo tlačové oddelenie, rezort práce sa dohodol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím na prieskume fungovania systému v praxi. „Ak zo všetkých týchto pracovných rokovaní so zainteresovanými úradmi či organizáciami vyplynie potreba úprav, budú pretavené do metodiky, respektíve do legislatívy. Zároveň k tomu zvoláme pracovnú skupinu, do ktorej pozveme aj zástupcov opozície,“ prízvukovalo ministerstvo.



Rezort na záver zdôraznil, že reforma posudkovej činnosti bola prijatá po širokom sociálnom dialógu so všetkými relevantnými partnermi a v parlamente ju schválili všetci poslanci vrátane súčasnej opozície.




Zdroj: SITA.sk - SaS tvrdí, že posudkovú reformu ľudia prichádzajú o príspevky, Tomášovo ministerstvo naopak hovorí o náraste podpory – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

