Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Von der Leyenová obvinila Rusko z destabilizácie Pobaltia dronmi
Šéfka Európskej komisie varovala, že taktika Moskvy sa môže z Pobaltia rozšíriť aj do ďalších častí Európy. Predsedníčka
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok obvinila Rusko z pokusov destabilizovať európske demokracie prostredníctvom série nedávnych dronových poplachov v Pobaltí.
Iná éra
Počas návštevy Litvy priznala, že opakované incidenty v posledných týždňoch odhalili slabiny európskej obrany.
„Ľudia v pobaltských krajinách zažívajú niečo, čo mnohí považovali za súčasť inej éry,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii spolu s prezidentmi Litvy, Lotyšska a Estónska.
„Nie sú to izolované incidenty. Ide o zámernú stratégiu Ruska, ktoré sa snaží destabilizovať naše demokratické spoločnosti,“ dodala.
Incidenty sú čoraz častejšie
Jej návšteva prišla týždeň po tom, čo litovské úrady po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 nariadili obyvateľom Vilniusu ukryť sa v krytoch pre dronový poplach.
Takéto incidenty sú v Pobaltí čoraz častejšie, keďže Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské ciele v okolí Petrohradu pri hraniciach s Estónskom a Fínskom.
Varovanie pre Európu
Von der Leyenová zároveň varovala, že podobná taktika Moskvy môže zasiahnuť aj ďalšie krajiny Európy.
„To, čo dnes zažívate vy, môže zajtra čakať zvyšok Európy,“ uviedla. Napriek obavám však dodala, že Rusko vo svojich snahách zlyháva. „Tak ako na bojiskách Ukrajiny, aj tu Rusko zlyháva,“ povedala šéfka EK.
Zdroj: SITA.sk - Von der Leyenová obvinila Rusko z destabilizácie Pobaltia dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.
