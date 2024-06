Gašpar: Lex atentát neobmedzuje právo zhromažďovať sa, zvyšuje bezpečnosť politikov aj občanov (video)

Balíček pomôže upokojiť situáciu

Gašparovi neprekážajú obvinenia

27.6.2024 (SITA.sk) - Schválený legislatívny balíček lex atentát neobmedzuje právo zhromažďovať sa, ale vytvára bezpečnejšie podmienky pre výkon tohto práva. Povedal to poslanec za Smer-SD a predseda brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR Tibor Gašpar na tlačovej besede.Každá iná interpretácia je podľa neho len politickou argumentáciou opozície. Lex atentát je podľa neho súborom opatrení preventívneho a bezpečnostného charakteru, vďaka ktorému bude „bezpečnosť politikov aj občanov ďaleko väčšia“.Gašpar podčiarkol, že aj naďalej bude rozhodovať o verejnom zhromaždení obec. Úpravy v oblasti policajného zboru podľa neho len legitimizujú to, čo už polícia aj doteraz robila, resp. to „lepšie konkretizujú a individualizujú“, rovnako v prípade SIS Legislatívny balíček má napomôcť upokojiť bezpečnostnú situáciu a predchádzať takým mimoriadnym udalostiam, ako bol atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).„Keby vláda neprijala žiadne opatrenia, tak by len naďalej pozerala na to, ako sa rozpoltená spoločnosť ďalej vyhrocuje,“ tvrdí Gašpar. Akou sumou lex atentát zaťaží štátny rozpočet, Gašpar nevedel povedať.Poslanec nevidí žiadny problém v schválenej doživotnej rente pre predsedov vlád a parlamentu, ktorej podmienky spĺňa jedine Robert Fico. Poukázal na to, že aj bývalý prezident užíva na Slovensku dôchodok, vodiča aj ochranku a nikto to nerieši.Na jeseň príde na rad lex atentát 2. Tieto zmeny by už mali ísť v riadnom legislatívnom procese, nie v skrátenom ako teraz. Dotknúť by sa mohli napríklad priestupkového poriadku.Gašparovi nevadí, že bude ako obvinená osoba kandidovať na post podpredsedu Národnej rady SR. „Nie, nevadí, pretože tie obvinenia sú také, aké sú,“ povedal Gašpar, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec , no dlhodobo svoju vinu odmieta a hovorí o zneužívaní právomocí zo strany konkrétnych osôb v rámci orgánov činných v trestnom konaní.Gašpar zatiaľ nevie, či zároveň zostane aj predsedom brannobezpečnostného výboru. Rád by zostal členom ústavnoprávneho výboru, teraz je jeho podpredsedom.„Všetky vládne strany vyjadrili pripravenosť podporiť dnes Tibora Gašpara vo funkcii podpredsedu Národnej rady SR,“ dodal poslanec Ján Richter (Smer-SD).