Tibora Gašpara zbavili obvinenia v kauze Ezechiel 7, naďalej je však obžalovaný v kauze Očistec

27.6.2024 (SITA.sk) - Poslanca parlamentu za Smer-SD Tibora Gašpara zbavili obvinenia v kauze Ezechiel 7 . Ako povedal na tlačovej besede, vo štvrtok mu jeho advokát Marek Para poskytol rozhodnutie generálnej prokuratúry, podľa ktorého mu bolo zrušené obvinenie v kauze Ezechiel 7.„Zatiaľ mi nebolo doručené, jemu už áno, takže mi ho poslal, ale nemal som čas ho ešte naštudovať, lebo má niekoľko desiatok strán,“ uviedol. Gašpar očakáva, že o zrušení jeho obvinenia sa bude v médiách veľa písať. „Nepochybujem, že najväčším vinníkom bude generálny prokurátor,“ dodal.Gašpara v kauze Ezechiel 7 obvinili spolu s bývalým vyšetrovateľom finančnej jednotky NAKA Romanom Stahlom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom . Kauza Ezechiel 7 týka podozrení z korupcie v kauzách Doprastav Vtedajší predstavitelia Policajného zboru SR mali údajne manipulovať trestné stíhania v prospech podozrivých oligarchov, a to za úplatky presahujúce 90-tisíc eur.Gašpar je naďalej obžalovaný v kauze Očistec , no dlhodobo svoju vinu odmieta a hovorí o zneužívaní právomocí zo strany konkrétnych osôb v rámci orgánov činných v trestnom konaní.„Obžaloba by mala byť opätovne preskúmaná, pretože dnes majú súdy za povinnosť preskúmať aj niektoré veci, ktoré priniesla novela Trestného zákona, a to napríklad zoznam benefitov, ktoré dostali kajúcnici,“ povedal Gašpar.