Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ambróz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. decembra 2025

Gašpar obhajuje zmeny v Úrade na ochranu oznamovateľov, opozícia kritizuje skrátené konanie a hovorí o zneužívaní moci


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Podpredseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky Skrátené legislatívne konanie

Koaliční poslanci obhajujú zmeny v



Zdieľať
66d7136d6fb6c527617773 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) -

Koaliční poslanci obhajujú zmeny v Úrade na ochranu oznamovateľov, opozícia kritizuje skrátené legislatívne konanie. V relácii V politike televízie TA3 podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) vyhlásil, že Úrad na ochranu oznamovateľov je pre ich elektorát dôležitou témou. „Naši voliči a sympatizanti sa pýtajú, kedy prinesieme právny odpočet rokov 2020-2023," uviedol s tým, že ide o dôležitú tému a úrad bol podľa neho spolitizovaný.


Vyjadrenia prezidenta Petra Pellegriniho o zástupných témach Gašpar komentovať nechcel. Hlava štátu hovorila v súvislosti s návrhom na zmeny v predmetom úrade o zástupných témach, prezident sa tiež spytoval, prečo je potrebné skrátené legislatívne konanie a naznačil, že zákon v prípade schválenia nemusí podpísať.



Podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) sa tiež vyjadril, že úrad je podľa neho politicky zafarbený a účelový. „Zákon aj úrad bude naďalej fungovať," zdôraznil a doplnil, že úrad by mal chrániť skutočných nahlasovateľov korupcie, pričom argumentoval falošnými nahláseniami, napríklad od ľudí, ktorí sa báli straty zamestnania, či kryli vlastnú trestnú činnosť.



Opoziční poslanci kritizujú postup koalície


Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko) kritizovala, že sa na poslednej schôdzi parlamentu v tomto roku venujú tejto téme a iné veci sa neriešia. Ďalší opozičný poslanec Viliam Karas (KDH) podrobil kritike aj to, že návrh je prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní.



Poukázal na spomínané výroky prezidenta, ktorý naznačil, že zákon nemusí podpísať, a vyjadril sa, že nerozumie, aký je dôvod na skrátené legislatívne konanie. „To je taká hanba," okomentoval Karas smerom ku koalícii. (Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom koaličnej strany Hlas-SD - pozn. SITA).



Návrh zákona postupuje v parlamente


Národná rada SR pred niekoľkými dňami hlasmi 78 poslancov posunula do druhého čítania zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a transformuje sa na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.




Návrh zákona schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní a zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší úrad sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Zároveň kabinet schválil, že návrh sa má v NR SR prerokovať v skrátenom režime.




Zdroj: SITA.sk - Gašpar obhajuje zmeny v Úrade na ochranu oznamovateľov, opozícia kritizuje skrátené konanie a hovorí o zneužívaní moci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Podpredseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky Skrátené legislatívne konanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na ruské mesto Belgorod spadla ruská letecká bomba
<< predchádzajúci článok
Ódor tvrdí, že stranícke členstvo preňho nie je priorita, Šimečku označuje za silného lídra s jasnými výsledkami

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 