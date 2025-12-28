Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivana, Ivona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. decembra 2025

Gašpar očakáva novú úpravu zákona o mimovládkach, uviedol to v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládne organizácie Novela zákona Podpredseda parlamentu Ústava SR

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) očakáva, že budú musieť pripraviť novú úpravu ...



Zdieľať
6791fccc5ed73243427443 676x451 28.12.2025 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) očakáva, že budú musieť pripraviť novú úpravu zákona o mimovládkach. Uviedol to v spravodajskej televízii TA3, v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS) SR o predmetnom zákone.


ÚS SR totiž nedávno konštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dosiahnutie stanovených cieľov


Ústavný súd konštatoval, že zverejňovanie údajov o prispievateľoch a výške ich príspevkov pre mimovládky neprimerane zasahuje do ich práva na súkromie. Nie je to podľa neho nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov, ktorými sú transparentnosť a boj proti trestnej činnosti.

„Okrem toho je napadnutá právna úprava s ohľadom na deklarovaný cieľ a neistú identifikovateľnosť prispievateľov vnútorne rozporuplná, a preto nevhodná. Napokon má potenciál zasahovať aj do mena a osobnej cti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb,“ uviedli z ústavného súdu.

Výhrady Ústavného súdu


Zaradenie mimovládok medzi povinné osoby podľa zákona o slobode informácií podľa ÚS SR bez dostatočného dôvodu prenáša povinnosti typické pre verejnoprávne subjekty na mimovládne organizácie, ktoré takýto charakter nemajú, a dôsledkom je neprimeraná administratívna záťaž.

Gašpar sa vyjadril, že sa najprv musia oboznámiť s výhradami ÚS SR. „Uvidíme akú úpravu budeme musieť prijať," dodal. Akcentoval, že cieľom zákona malo byť ztransparentnenie fungovania mimovládok.

Únia sa môže rozpadnúť aj sama


„Mam pocit, že hovoríme o nejakom politickom aktivizme trochu," myslí si o rozhodnutí ústavného súdu. Avizoval tiež, že koalícia sa v budúcom roku bude musieť vysporiadať s ďalšou časťou konsolidácie. Spomenul aj európske otázky.

„Môžu nás čakať nečakané výzvy," nazdáva sa Gašpar. Európska únia sa podľa neho môže rozpadnúť i sama, ak bude pokračovať v niektorých oblastiach v politike, akú vedie. Podpredseda slovenského parlamentu ale zdôraznil, že stále vidí výhody v tom, aby SR bola súčasťou väčšieho zoskupenia.


Zdroj: SITA.sk - Gašpar očakáva novú úpravu zákona o mimovládkach, uviedol to v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládne organizácie Novela zákona Podpredseda parlamentu Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Obyvatelia Stropkova môžu navrhnúť na ocenenie osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta
<< predchádzajúci článok
Interpol eviduje v databáze až 55 nezvestných osôb zo Slovenska, vrátane dvoch novinárov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 