Nedeľa 28.12.2025
Meniny má Ivana, Ivona
Denník - Správy
28. decembra 2025
Obyvatelia Stropkova môžu navrhnúť na ocenenie osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta
Mesto Stropkov sa po dvoch rokoch opäť obracia na širokú verejnosť, aby zaslala návrhy na ocenenia osobností alebo kolektívov, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Stropkov, jeho zveľaďovanie, ...
28.12.2025 (SITA.sk) - Mesto Stropkov sa po dvoch rokoch opäť obracia na širokú verejnosť, aby zaslala návrhy na ocenenia osobností alebo kolektívov, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Stropkov, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí.
Obyvatelia môžu svoje nominácie na verejné ocenenia adresovať mestu do polovice januára. Ako informoval hovorca Stropkova Peter Novák, mesto v zmysle zásad oceňovania udeľuje Čestné občianstvo mesta, Cenu mesta a Ďakovný list.
Samospráva pritom môže oceniť občanov - jednotlivcov, kolektívy, organizácie a inštitúcie. Štvrtým ocenením, ktorého návrh i udelenie je v kompetencii primátora mesta, je Cena primátora.
„Podaním návrhu a zapojením sa do výzvy preukážu obyvatelia svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života mesta,“ skonštatoval Novák. Návrhy na udelenie ocenení v roku 2026 je potrebné podať na príslušnom tlačive s vyplnením všetkých údajov do 16. januára.
Obálku s označením „Ocenenia mesta“ je potrebné zaslať na adresu mestského úradu, alebo podať osobne na jeho sekretariáte. Tlačivo si je možné vyzdvihnúť v kancelárii oddelenia školstva a kultúry alebo si ho stiahnuť na www.stropkov.sk.
„Ak návrh nebude kompletný, vyzve sekretariát primátora predkladateľa a určí lehotu na doplnenie. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, nie je možné ho akceptovať,“ upozornil hovorca mesta.
Udeľovanie ocenení sa uskutoční 15. marca pri príležitosti slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, spojeného s oslavami prvej písomnej zmienky o Stropkove. Prvýkrát ocenilo mesto osobnosti a kolektívy na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2004.
