28. decembra 2025

Interpol eviduje v databáze až 55 nezvestných osôb zo Slovenska, vrátane dvoch novinárov


Medzinárodná policajná organizácia Interpol momentálne eviduje vo svojich databázach 55 nezvestných osôb zo Slovenska. Vyplýva to z informácií na internetovej stránke ...



interpol1 676x451 28.12.2025 (SITA.sk) - Medzinárodná policajná organizácia Interpol momentálne eviduje vo svojich databázach 55 nezvestných osôb zo Slovenska. Vyplýva to z informácií na internetovej stránke organizácie.


Na rozdiel od osôb hľadaných pre závažnú trestnú činnosť, ktoré sú evidované v rámci takzvaných „červených obežníkov“, nezvestné osoby evidujú v rámci „žltých obežníkov“. Tie sú podľa Interpolu vydávané s cieľom „vypátrania nezvestných osôb, často neplnoletých, alebo identifikovania osôb, ktoré nie sú schopné identifikovať sa sami“.

Hľadanie telesných pozostatkov


Medzi najznámejšie nezvestné osoby v databáze Interpolu patrí napríklad trnavský podnikateľ Ladislav Matovič, ktorý je nezvestný od roku 2005. V databáze je naďalej evidovaný aj novinár Pavol Rýpal, ktorý zmizol v roku 2008.

Napriek tomu, že orgány činné v trestnom konaní v tomto roku na základe výpovede odsúdeného člena podsvetia hľadali jeho telesné pozostatky, podľa doteraz zverejnených informácii sa ich zatiaľ nájsť nepodarilo.

Boj proti terorizmu a vojnovým zločinom


Takisto je v databáze evidovaný ďalší novinár Miroslav Pejko, nezvestný je od roku 2015. Medzi nezvestnými zo Slovenska je aktuálne evidovaná aj jedna neplnoletá osoba. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923.

Sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Spolupracujú v boji proti terorizmu, vojnovým zločinom, organizovanému zločinu, pašovaniu drog, výrobe detskej pornografie alebo korupcii. Slovenská republika sa členom stala 3. októbra v roku 1993, keď ju prijali na 62. zasadnutí Valného zhromaždenia Interpolu v Arube ako 170. člena organizácie.


Zdroj: SITA.sk - Interpol eviduje v databáze až 55 nezvestných osôb zo Slovenska, vrátane dvoch novinárov © SITA Všetky práva vyhradené.

