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19. júla 2026

Gašpar odmieta kritiku Bruselu. Tvrdí, že Slovensko spĺňa štandardy EÚ v boji proti korupcii na viac ako 95 percent


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Trestné právo

Spomenutý fakt podľa Gašpara vyvracia tvrdenie, že dôvodom údajného nedostatočného postihovania korupcie sú legislatívne kroky súčasnej vládnej koalície. Smernica



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66c45e6dec26f765903840 scaled 1 e1779805044613 676x453 19.7.2026 (SITA.sk) - Spomenutý fakt podľa Gašpara vyvracia tvrdenie, že dôvodom údajného nedostatočného postihovania korupcie sú legislatívne kroky súčasnej vládnej koalície.


Smernica Európskej komisie, ktorá nastavuje štandardy trestného práva na boj s korupciou, je na Slovensku splnená na viac ako 95 percent. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to v súvislosti s kritikou EK o stave stíhania korupcie v SR pripomenul podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Spomenutý fakt podľa Gašpara vyvracia tvrdenie, že dôvodom údajného nedostatočného postihovania korupcie sú legislatívne kroky súčasnej vládnej koalície.

„Korupciu nevie nikto zmerať,“ skonštatoval Gašpar. Zároveň sa opýtal, či si korupciu na najvyšších miestach má vláda vymýšľať kvôli štatistikám. „Všetky možné legislatívne nástroje sú nastavené,“ doplnil s tým, že na problematiku stíhania korupcie sú špecialisti na polícii, aj prokuratúre ako aj sudcovia na Špecializovanom trestnom súde. „Čo má táto vláda ešte viac urobiť,“ spýtal sa Gašpar.

Podľa opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (Progresívne Slovensko) by za bežných okolností mala koalícia rokovať s opozíciou a generálnym prokurátorom o tom, ako situáciu s vyšetrovaním korupcie riešiť. Koalícia však podľa neho iba hľadá výhovorky, prečo daný problém neexistuje. „Štatistky nakoniec ukazujú to, že sa nič neodhaľuje,“ vyhlásil Dubéci.

Ak v každej krajine v okolí Slovenska existuje určitý počet korupčných prípadov, Slovensko je pravdepodobne podľa Dubéciho výnimočná krajina. „My sme takí od kosti nekorupční, my proste tú korupciu neodhaľujeme,“ dodal Dubéci.


Zdroj: SITA.sk - Gašpar odmieta kritiku Bruselu. Tvrdí, že Slovensko spĺňa štandardy EÚ v boji proti korupcii na viac ako 95 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Trestné právo
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