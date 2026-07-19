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19. júla 2026

Motorkár nezvládol ostrú zákrutu a narazil do zvodidiel. Nehoda na Pezinskej Babe sa skončila tragicky – FOTO


Tagy: bratislavský policajný hovorca Nehoda Tragická nehoda

V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Život 29-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej ...



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749629388_1347175664276530_6605033829165958972_n 676x380 19.7.2026 (SITA.sk) - V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.


Život 29-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu krátko pred 09:00 na ceste II/503 medzi Pernekom v smere na Pezinskú Babu. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, motorkár pravdepodobne v úseku približne 500 metrov od odpočívadla (vyhliadka Pernek) v smere od Pezinka na Malacky, nezvládol vedenie motocykla a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel v ostrej zákrute. V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.

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„Vodičov – nielen motocyklov, v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou vyzývame, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali maximálnu povolené rýchlosť a rešpektovali príslušné dopravné značenia!,“ zdôraznil Szeiff.


Zdroj: SITA.sk - Motorkár nezvládol ostrú zákrutu a narazil do zvodidiel. Nehoda na Pezinskej Babe sa skončila tragicky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavský policajný hovorca Nehoda Tragická nehoda
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