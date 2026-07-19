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19. júla 2026
Motorkár nezvládol ostrú zákrutu a narazil do zvodidiel. Nehoda na Pezinskej Babe sa skončila tragicky – FOTO
V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Život 29-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej ...
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19.7.2026 (SITA.sk) - V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.
Život 29-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu krátko pred 09:00 na ceste II/503 medzi Pernekom v smere na Pezinskú Babu. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, motorkár pravdepodobne v úseku približne 500 metrov od odpočívadla (vyhliadka Pernek) v smere od Pezinka na Malacky, nezvládol vedenie motocykla a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel v ostrej zákrute. V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.
„Vodičov – nielen motocyklov, v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou vyzývame, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali maximálnu povolené rýchlosť a rešpektovali príslušné dopravné značenia!,“ zdôraznil Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Motorkár nezvládol ostrú zákrutu a narazil do zvodidiel. Nehoda na Pezinskej Babe sa skončila tragicky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Život 29-ročného motorkára si vyžiadala nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu krátko pred 09:00 na ceste II/503 medzi Pernekom v smere na Pezinskú Babu. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, motorkár pravdepodobne v úseku približne 500 metrov od odpočívadla (vyhliadka Pernek) v smere od Pezinka na Malacky, nezvládol vedenie motocykla a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel v ostrej zákrute. V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.
„Vodičov – nielen motocyklov, v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou vyzývame, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali maximálnu povolené rýchlosť a rešpektovali príslušné dopravné značenia!,“ zdôraznil Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Motorkár nezvládol ostrú zákrutu a narazil do zvodidiel. Nehoda na Pezinskej Babe sa skončila tragicky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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