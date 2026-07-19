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19. júla 2026

Rusko podniklo jeden z najmasívnejších raketových útokov, Kyjev žiada Patrioty aj nové sankcie


Tagy: Patriot Protiraketová obrana raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Šéf ukrajinskej diplomacie vyhlásil, že „zbabelec v Kremli“ pokračuje vo vojne proti civilistom a EÚ musí bezodkladne schváliť 21. balík sankcií.



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belgium_eu_foreign_ministers_28789 676x451 19.7.2026 (SITA.sk) - Šéf ukrajinskej diplomacie vyhlásil, že „zbabelec v Kremli“ pokračuje vo vojne proti civilistom a EÚ musí bezodkladne schváliť 21. balík sankcií.

Rusko podniklo v noci na nedeľu jeden z najintenzívnejších raketových útokov od začiatku invázie na Ukrajinu.


Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko vypálilo viac ako 40 rakiet rôznych typov a nasadilo 120 útočných dronov. Informoval o tom portál Politico.


„Ochrana pred balistickými raketami je teraz našou stálou a najvyššou prioritou. Zachytávacie rakety potrebujeme každý deň,“ uviedol Zelenskyj.



Protiraketovej obrane sa nedarí


Ukrajinské letectvo oznámilo, že zo 41 rakiet zostrelilo 18 a zneškodnilo takmer všetky balistické strely smerujúce na ciele.


Útok poškodil obytné budovy, supermarket aj internát v Kyjeve. Podľa ukrajinských úradov zahynul najmenej jeden človek a ďalších 15 utrpelo zranenia. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zasiahlo objekty obranného priemyslu a logistické centrá.



Zbabelec v Kremli


Ukrajina po útoku opätovne vyzvala spojencov na dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot a Európsku úniu na schválenie 21. balíka sankcií proti Rusku.


„Nemôžu existovať žiadne prestávky v sprísňovaní sankcií a izolácie Ruska. Zbabelec v Kremli, ktorý sa bojí stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukončiť vojnu, naďalej vedie vojnu proti civilistom. Dvadsiaty prvý balík sankcií EÚ musí byť odblokovaný okamžite,“ vyhlásil úradujúci minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.



Patrioty sa míňajú


Podľa Politica zásoby rakiet Patriot klesli aj v dôsledku konfliktu medzi Izraelom a Iránom, ktorý zvýšil spotrebu týchto zachytávacích striel zo strany Spojených štátov a ich spojencov. Ukrajina zároveň pokračuje v útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru.




Zdroj: SITA.sk - Rusko podniklo jeden z najmasívnejších raketových útokov, Kyjev žiada Patrioty aj nové sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Patriot Protiraketová obrana raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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