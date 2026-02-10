Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

10. februára 2026

IKEA sťahuje z predaja nástenné lampy pre riziko úrazu elektrickým prúdom


IKEA sťahuje z predaja niektoré nástenné lampy NYMÅNE z dôvodu rizika úrazu elektrickým prúdom. Výrobky majú nedostatočnú izoláciu vodičov, čo môže pri poškodení kábla ...



ikea bratislava_1 676x429 10.2.2026 (SITA.sk) - IKEA sťahuje z predaja niektoré nástenné lampy NYMÅNE z dôvodu rizika úrazu elektrickým prúdom. Výrobky majú nedostatočnú izoláciu vodičov, čo môže pri poškodení kábla viesť k úrazu, informovala IKEA. Dotknuté lampy možno rozpoznať podľa dátumovej pečiatky a čísla dodávateľa od 2217 po 2550 a čísla dodávateľa 23241. Konkrétne ide o výrobky NYMÅNE, nástenná lampa, biela, č. výrobku: 203.569.09, ďalej NYMÅNE, nástenná lampa, antracitová, č. výrobku: 504.152.24 a NYMÅNE, nástenná lampa dvojitá, biela, č. výrobku: 204.286.47.


Zákazníci, ktorí vlastnia tieto lampy, by ich mali okamžite prestať používať a priniesť do obchodného domu IKEA, kde im bude vrátená plná suma bez nutnosti predloženia dokladu o zaplatení. IKEA žiada zákazníkov, aby informovali aj svoje okolie, ak vedia o niekom, kto má takýto výrobok. IKEA sa ospravedlňuje za nepríjemnosti, ktoré môže toto stiahnutie výrobkov z predaja spôsobiť.


Viac informácií je dostupných na www.IKEA.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 11 65 12.




Zdroj: SITA.sk - IKEA sťahuje z predaja nástenné lampy pre riziko úrazu elektrickým prúdom © SITA Všetky práva vyhradené.

