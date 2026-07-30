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30. júla 2026
Gašparík cez Škriniara nepostúpil, ale na svojich hráčov je hrdý od prvej do poslednej minúty
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
Fenerbahce Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si zahrá v 3. predkole Ligy majstrov. Michal Gašparík tesne neuspel v dvojsúboji proti Milanovi Škriniarovi. Inými slovami slovenský tréner ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Fenerbahce Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si zahrá v 3. predkole Ligy majstrov.
Michal Gašparík tesne neuspel v dvojsúboji proti Milanovi Škriniarovi. Inými slovami slovenský tréner poľského vicemajstra Górnik Zabrze nepostúpil do 3. kola kvalifikácie do Ligy majstrov, keď v dvojzápase prehral s tureckým vicemajstrom Fenerbahce Istanbul 1:2.
Prvý zápas v Istanbule sa skončil triumfom "Feneru" 1:0, v odvete v Poľsku sa zrodila remíza 1:1.
V oboch dueloch kapitán Milan Škriniar dirigoval obranu Fenerbahce a odohral kompletné porcie minút. V odvete hostia viedli od 12. min gólom Brazílčana Taliscu z pokutového kopu, ale v samom závere prvého polčasu zafungovala slovensko-česká spolupráca Górnika a po priťuknutí Erika Prekopa vyrovnal Michal Sáček na 1:1. V druhom polčase už gól nepadol, preto do 3. kvalifikačného kola LM postúpil turecký favorit.
"Je nám smutno, ale musím povedať, že som bol od začiatku až do konca hrdý na našich hráčov. Odohrali veľmi dobrý zápas. Škoda penalty, pretože za stavu 0:0 by sme hrali lepšie. Potom sme sa vrátili do hry, tlačili sme súpera, čo mu spôsobilo problémy v obrane. Zaslúžene sme strelili vyrovnávajúci gól. Rozdiel medzi týmito súpermi nebol viditeľný,“ povedal Michal Gašparík na pozápasovej tlačovej konferencii, cituje ho web sportowefakty.pl.
Slovenský tréner poľského tímu ešte dodal, že po striedaniach v druhom polčase mohli jeho zverenci pridať druhý gól, ktorý by zabezpečil minimálne pokračovanie zápasu v predĺžení.
"Boli sme blízko k predĺženiu a prekvapeniu, ale v oboch zápasoch sme urobili ešte niekoľko chýb a tie rozhodli," zdupľoval slovenský tréner Górniku.
Gašparík vyzdvihol aj atmosféru v Arene Zabrze, kde sa tiesnilo 28 499 divákov, čo je viac ako uvádza kapacita stánku (28 236).
"Škoda, že prvý polčas netrval aspoň o päť minút dlhšie. Som tu už viac ako rok a to bola najlepšia podpora, akú som kedy počul. Vždy tu panuje skvelá atmosféra, ale na konci prvého polčasu to bolo niečo špeciálne," dodal Gašparík.
Zdroj: SITA.sk - Gašparík cez Škriniara nepostúpil, ale na svojich hráčov je hrdý od prvej do poslednej minúty © SITA Všetky práva vyhradené.
Michal Gašparík tesne neuspel v dvojsúboji proti Milanovi Škriniarovi. Inými slovami slovenský tréner poľského vicemajstra Górnik Zabrze nepostúpil do 3. kola kvalifikácie do Ligy majstrov, keď v dvojzápase prehral s tureckým vicemajstrom Fenerbahce Istanbul 1:2.
Prvý zápas v Istanbule sa skončil triumfom "Feneru" 1:0, v odvete v Poľsku sa zrodila remíza 1:1.
Kapitán Škriniar
V oboch dueloch kapitán Milan Škriniar dirigoval obranu Fenerbahce a odohral kompletné porcie minút. V odvete hostia viedli od 12. min gólom Brazílčana Taliscu z pokutového kopu, ale v samom závere prvého polčasu zafungovala slovensko-česká spolupráca Górnika a po priťuknutí Erika Prekopa vyrovnal Michal Sáček na 1:1. V druhom polčase už gól nepadol, preto do 3. kvalifikačného kola LM postúpil turecký favorit.
Škoda penalty...
"Je nám smutno, ale musím povedať, že som bol od začiatku až do konca hrdý na našich hráčov. Odohrali veľmi dobrý zápas. Škoda penalty, pretože za stavu 0:0 by sme hrali lepšie. Potom sme sa vrátili do hry, tlačili sme súpera, čo mu spôsobilo problémy v obrane. Zaslúžene sme strelili vyrovnávajúci gól. Rozdiel medzi týmito súpermi nebol viditeľný,“ povedal Michal Gašparík na pozápasovej tlačovej konferencii, cituje ho web sportowefakty.pl.
Blízko k prekvapeniu
Slovenský tréner poľského tímu ešte dodal, že po striedaniach v druhom polčase mohli jeho zverenci pridať druhý gól, ktorý by zabezpečil minimálne pokračovanie zápasu v predĺžení.
"Boli sme blízko k predĺženiu a prekvapeniu, ale v oboch zápasoch sme urobili ešte niekoľko chýb a tie rozhodli," zdupľoval slovenský tréner Górniku.
Najlepšia atmosféra
Gašparík vyzdvihol aj atmosféru v Arene Zabrze, kde sa tiesnilo 28 499 divákov, čo je viac ako uvádza kapacita stánku (28 236).
"Škoda, že prvý polčas netrval aspoň o päť minút dlhšie. Som tu už viac ako rok a to bola najlepšia podpora, akú som kedy počul. Vždy tu panuje skvelá atmosféra, ale na konci prvého polčasu to bolo niečo špeciálne," dodal Gašparík.
Zdroj: SITA.sk - Gašparík cez Škriniara nepostúpil, ale na svojich hráčov je hrdý od prvej do poslednej minúty © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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