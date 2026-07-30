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30. júla 2026
Zranenia mu ukončili kariéru. Thiem šokoval návratom na milovanú trávu – FOTO
Jeho obrovská športová prestíž mu však nezaručí herný čas. Bývalý tenista Dominic Thiem je po ukončení profesionálnej kariéry pre viaceré zranenia ochotný objavovať nové spôsoby, ako zostať ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Jeho obrovská športová prestíž mu však nezaručí herný čas.
Bývalý tenista Dominic Thiem je po ukončení profesionálnej kariéry pre viaceré zranenia ochotný objavovať nové spôsoby, ako zostať aktívny.
Nedávno preto podpísal zmluvu s futbalovým klubom z ôsmej rakúskej ligy Badener AC. Bývalá svetová trojka a víťaz US Open 2020 sa tak vráti na trávnik, ako to vtipne uviedol na sociálnej sieti.
Oficiálne bol zaregistrovaný 15. júla na Rakúskej futbalovej federácii (OEFB). Jeho príchod mu mal uľahčiť priateľ, ktorý je súčasťou tímu.
Jeho obrovská športová prestíž mu však nezaručí herný čas. Riaditeľ klubu Sergej Petrovič dal jasne najavo, že Thiem bude musieť bojovať za rovnakých podmienok ako ostatní spoluhráči.
"Trávnatá sezóna. Iná hra. Futbal bol vždy dôležitou súčasťou môjho života, či už sám hrám, pozerám ho na štadióne alebo fandím ako priaznivec," prezradil 32-ročný Rakúšan.
"Preto sa ešte viac teším, že budem súčasťou Superpohára UEFA 2026 ako jeho oficiálny ambasádor za Rakúsko! Už 12. augusta príde do Salzburgu európsky futbal na najvyššej úrovni. Už sa na to neviem dočkať!" dodal Thiem.
V spomenutom stretnutí si zmerajú sily víťazi Ligy majstrov a Európskej ligy - postupne ide o Paríž St. Germain a Aston Villu.
Zdroj: SITA.sk - Zranenia mu ukončili kariéru. Thiem šokoval návratom na milovanú trávu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý tenista Dominic Thiem je po ukončení profesionálnej kariéry pre viaceré zranenia ochotný objavovať nové spôsoby, ako zostať aktívny.
Nedávno preto podpísal zmluvu s futbalovým klubom z ôsmej rakúskej ligy Badener AC. Bývalá svetová trojka a víťaz US Open 2020 sa tak vráti na trávnik, ako to vtipne uviedol na sociálnej sieti.
Oficiálne bol zaregistrovaný 15. júla na Rakúskej futbalovej federácii (OEFB). Jeho príchod mu mal uľahčiť priateľ, ktorý je súčasťou tímu.
Jeho obrovská športová prestíž mu však nezaručí herný čas. Riaditeľ klubu Sergej Petrovič dal jasne najavo, že Thiem bude musieť bojovať za rovnakých podmienok ako ostatní spoluhráči.
"Trávnatá sezóna. Iná hra. Futbal bol vždy dôležitou súčasťou môjho života, či už sám hrám, pozerám ho na štadióne alebo fandím ako priaznivec," prezradil 32-ročný Rakúšan.
"Preto sa ešte viac teším, že budem súčasťou Superpohára UEFA 2026 ako jeho oficiálny ambasádor za Rakúsko! Už 12. augusta príde do Salzburgu európsky futbal na najvyššej úrovni. Už sa na to neviem dočkať!" dodal Thiem.
V spomenutom stretnutí si zmerajú sily víťazi Ligy majstrov a Európskej ligy - postupne ide o Paríž St. Germain a Aston Villu.
Zdroj: SITA.sk - Zranenia mu ukončili kariéru. Thiem šokoval návratom na milovanú trávu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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