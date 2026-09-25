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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

Takmer nezastaviteľný hráč. Vo veku 93 rokov zomrel priekopník basketbalovej NBA, prvý držiteľ ocenenia MVP


Tagy: NBA

Bob Pettit strávil v NBA dovedna 11 sezón a St. Louis Hawks v roku 1958 doviedol k zisku majstrovského titulu. Vo veku 93 rokov odišiel na večnosť jeden z priekopníkov zámorskej basketbalovej NBA Bob ...



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nba_at_75_1950s_all_decade_team_57363 b558d68872d24c90986ccfa5833788d6 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Bob Pettit strávil v NBA dovedna 11 sezón a St. Louis Hawks v roku 1958 doviedol k zisku majstrovského titulu.


Vo veku 93 rokov odišiel na večnosť jeden z priekopníkov zámorskej basketbalovej NBA Bob Pettit. Rodák z Louisiany strávil v súťaži jedenásť sezón vo farbách jedinej organizácie. Začal v Milwaukee Hawks a po roku sa klub presťahoval do St. Louis.

V NBA od sezóny 1955/1956 udeľujú cenu najužitočnejšiemu hráčov sezóny a Pettit bol vôbec prvý hráč, ktorý túto cenu dostal. Podarilo sa mu tento úspech aj zopakovať a MPV sa stal aj v ročníku 1958/1959. Bol vôbec prvý hráč, ktorý prekonal hranicu 20-tisíc bodov.

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Jedenásťnásobný účastník Zápasu hviezd NBA priviedol St. Louis Hawks k titulu v sezóne 1957/1958. V záverečnom šiestom finále play-off proti Bostonu Celtics pri tesnom triumfe 110:109 zaznamenal neskutočných 50 bodov. Hawks, teraz už klub z Atlanty, odvtedy titul nezískali.

V roku 1971 ho uviedli do basketbalovej Siene slávy, v ktorej ho opisujú ako „skutočného veľkého hráča basketbalu“ a „elegantného a zručného krídelníka, ktorý počas svojej kariéry zmenil túto pozíciu“.

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NBA v oficiálnom vyhlásení zdôraznila Pettitove prvenstvá a vplyv. Okrem iných úspechov ho štyrikrát vyhlásili za najužitočnejšieho hráča Zápasu hviezd.

Louisiana State University, v ktorej Pettit študoval a za ktorú hral, pripomenula, že Pettit definoval moderný štýl hry silného krídelníka v NBA a nastavil štandardy, ktoré sa dodnes ťažko prekonávajú.

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Univerzita tiež opísala dôvod, prečo nie sú Pettitove úspechy viac známe súčasnej generácii, a to kvôli obmedzenému vysielaniu športových udalostí v jeho ére a nedostatočnej archivácii záznamov. Hral s kombináciou jemnosti a sily, čo z neho robilo takmer nezastaviteľného hráča.


Zdroj: SITA.sk - Takmer nezastaviteľný hráč. Vo veku 93 rokov zomrel priekopník basketbalovej NBA, prvý držiteľ ocenenia MVP © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NBA
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