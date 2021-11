Gastro sektor chápe nutnosť lockdownu, so zavádzaním obmedzení však očakáva aj spustenie schém pomoci

Prevádzky padajú do exekúcií

Znížená DPH je dobré riešenie

Česká vláda si sadla s podnikateľmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Gastro sektor očakáva, že so zavádzaním obmedzení bude vláda spúšťať aj schémy pomoci podnikateľom.„Pandémia naberá na intenzite. V hre je opäť celoštátny lockdown, ktorý by mal trvať niekoľko týždňov. Nevyhnutnosť tohto kroku, ktorého cieľom je zastaviť šírenie vírusu, chápe aj gastro sektor, očakáva však, že so zavádzaním obmedzení bude vláda automaticky spúšťať aj schémy na pomoc podnikateľom. Situácia v gastre je už totiž naozaj neudržateľná," upozorňuje Aliancia slovenskej gastronómie.Pomyselným svetlom na konci tunela je podľa aliancie predstavený návrh zníženej sadzby DPH, toto riešenie však nie je východiskom z aktuálnej situácie, keď gastro totálne kolabuje.„Tisícky prevádzok padajú do exekúcií, pretože z dôvodu silného obmedzenia podnikania nevytvárajú takmer žiadne obraty. Nie sú schopné platiť svoje aktuálne záväzky a ani tie, ktoré im vznikli z minulých vĺn pandémie," upozorňuje aliancia.Zástupcovia slovenských gastro podnikateľov poukazujú na fakt, že za posledných 21 mesiacov pandémie je gastro jedným z najviac postihnutých a poškodených sektorov na Slovensku.Bez ohľadu na to však v tretej vlne zostal odkázaný len sám na seba, bez akejkoľvek pomoci zo strany štátu.„To, že prevádzky v aktuálnej situácii ešte prežívajú, je výsledkom obrovského nasadenia majiteľov, maximálnej trpezlivosti zamestnancov a silnej podpory zo strany hostí. Je však na čase, aby sa k tejto podpore konečne pridal aj samotný štát,“ apeluje prezident aliancie Viliam Pavlovský.„Navrhované riešenie zníženej sadzby DPH pre gastro sektor vnímame ako dobré riešenie. Jedným dychom však dodávame, že toto riešenie nie je východiskom z aktuálnej situácie. Ak vláda okamžite nezapne aspoň pomocné schémy z druhej vlny pandémie, tak sektor, ktorý zamestnáva desiatky tisíc ľudí, nebude na Slovensku existovať,“ dodáva Pavlovský.Zapnutie pomoci z druhej vlny pandémie je podľa aliancie jediný spôsob, ako zabrániť exekúciám gastro prevádzok a nastaviť súčasné podmienky tak, aby prevádzky boli schopné prežiť a po skončení tretej vlny svoj biznis znovu naštartovať.„Toto by mal byť úplný základ. V Českej republike vláda, ktorá už je prakticky na odchode, sedela s podnikateľmi celý víkend, výsledkom čoho bola prijatá kompenzačná schéma. U nás sa žiaľ nič nedeje. Malí podnikatelia v gastre potrebujú vidieť, že vláda, ktorá sprísňuje opatrenia, okamžite a štedro kompenzuje. Toto je absolútny základ dôvery v štát,“ uzavrel Pavlovský.