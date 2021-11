Žilinka sa vyjadril k nahrávkam z poľovníckej chaty, nemožno ich použiť ako dôkazy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2021 - Obrazovo-zvukové záznamy vyhotovené v trestnej veci „poľovnícka chata“ nie je možné použiť ako dôkaz v žiadnom trestnom konaní. Potvrdil to generálny prokurátor Maroš Žilinka vo svojom profile na sociálnej sieti. Reagoval na to, že krajský prokurátor v Nitre zrušil trestné stíhanie vo veci pytliactva z dôvodu nezákonnosti.V súvislosti s trestným stíhaním došlo v októbri k úniku videí do médií, na ktorých sú na poľovníckej chate zachytení predseda strany Smer- sociálna demokracia Robert Fico a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák s advokátmi obvineného exprezidenta polície či s oligarchom Miroslavom Bödörom.