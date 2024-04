Gastronómia prešla turbulentným obdobím vysokej inflácie, skupina Medusa aj napriek tomu rástla

Tri nové prevádzky

Medusa už viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti zážitkovej gastronómie na Slovensku. Prevádzkuje viac ako 40 gastrozariadení na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Spojených arabských emirátoch. Pre skupinu pracuje cez 1 100 zamestnancov. Do siete skupiny Medusa patria značky Primi, Werk, Rio, Mint, La Pala, Como Cafe, Klubovňa, Kubu, Nox, Barrock, Trafo, Epic, Presto. Na základe franšízy aj značka wagamama. Skupina prevádzkuje aj samostatnú cateringovú divíziu Medusa Catering, vernostný program Medusacard či vlastnú vzdelávaciu platformu Medusa Academy.





11.4.2024 (SITA.sk) - Gastroskupina Medusa dosiahla v minulom roku konsolidované tržby. V medziročnom porovnaní je to nárastPrevádzkový zisk EBITDA stúpolna. Spoločnosť zároveň vlani otvorila tri nové prevádzky. Dve v Dubaji a jednu v Bratislave.Na Slovensku tržby rástli v minulom roku. Podpísali sa pod to podľa vyjadrení firmy vybrané faktory.A to zvýšenie návštevnosti existujúcich prevádzok, spolu s vyššou návštevnosťou prémiovejších konceptov z portfólia a zmenou spotrebiteľského správania v prospech hodnotnejších kategórií v jedálnych lístkoch.Medziročné oživenie ekonomiky v odvetviach automobilového priemyslu a zásielkového obchodu potiahlo skupinu za zvýšenými tržbami aj v korporátnej oblasti závodného stravovania.Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Medusa Peter Štecko , gastronómia prešla turbulentným obdobím vysokej inflácie, a preto bolo nevyhnutné zamerať sa na detailný manažment spotrebiteľských cien v prevádzkach. Pomohlo im to podľa jeho vyjadrení eliminovať nárast cien energií a surovín.„Napriek náročným podmienkam sme aj naďalej investovali do ďalšieho rozvoja tak na Slovensku, ako aj v zahraničí,“ hovorí Štecko.Zvyšovanie efektivity v interných procesoch a ich štandardizácia bude podľa Štecka aj naďalej motorom pre optimalizáciu nákladov. Očakávajú na Slovensku pozitívnejší vývoj ekonomickej situácie. „S tým súvisí aj očakávaný rast tržieb, rozumne vybalansovaný medzi rast objemu a hodnoty,“ povedal Štecko.