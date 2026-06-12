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Gastronomický zážitok a leto v pohybe: CENTRAL pozýva do nového Vapiana a oživuje strešnú terasu športom
Nákupné a spoločenské centrum CENTRAL v Bratislave naplno otvára letnú sezónu spojením svetovej gastronómie a bohatého komunitného programu. Popri pokračujúcej modernizácii interiéru ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Nákupné a spoločenské centrum CENTRAL v Bratislave naplno otvára letnú sezónu spojením svetovej gastronómie a bohatého komunitného programu.
Popri pokračujúcej modernizácii interiéru otvorilo centrum dlho očakávanú prevádzku siete Vapiano a premieňa svoju zelenú strechu na dejisko športových a umeleckých aktivít pre malých aj pre dospelých.
Najväčšou novinkou pre milovníkov kvalitnej gastronómie je čerstvo otvorená reštaurácia zo siete Vapiano. Táto prevádzka je hlavným lákadlom kompletne zrekonštruovanej gastro zóny.
Návštevníci si už dnes môžu vychutnať koncept fresh casual dining – čerstvé domáce cestoviny, ktoré vo Vapiano denne vyrábajú z kvalitnej semolinovej múky, a to v tvaroch špagety, linguine, tagliatelle, campanelle, penne či fusilli. V ponuke majú aj špaldové cestoviny a zoodles – cuketové špagety, ktoré sú prirodzene bezlepkové. Menu pravej talianskej kuchyne podčiarkuje tenká pizza z pece a šaláty pripravované priamo pred očami zákazníkov. Skvelé jedlo si návštevníci nákupného centra vychutnajú v štýlovom, modernom interiéri, ktorý ideálne ladí s novou vizuálnou identitou celého food courtu.
CENTRAL tento rok prináša priamo na svoju strechu koncept Zdravého mesta. Počas celého leta budú môcť návštevníci centra absolvovať niektorú z pravidelných aktivít pod holým nebom.
Tančiareň – hodiny tanca pre začiatočníkov aj pokročilých.
Športové cvičenia – tréningy zamerané na flexibilitu a zdravý pohyb.
Duševný wellness prostredníctvom maľovania – unikátne kurzy maľovania obrazov pod vedením lektorov, kde si pri pohľade na panorámu mesta môžu dokonale vyčistiť hlavu a odniesť si domov vlastné dielo.
Pre rodiny s deťmi si CENTRAL na jún pripravil mimoriadne atraktívny program. Obľúbené tvorivé dielne a detské aktivity sa z interiéru presťahovali na čerstvý vzduch do zeleného strešného CENTRAL PARKU.
Jún sa v CENTRAL KIDS CLUBE ponesie v športovom duchu. Na deti čakajú tri tematické soboty plné pohybu a zábavy:
Sobota 13. 6. 2026 – Futbalová akadémia – perfektný deň pre všetkých malých futbalistov. Program odštartuje poctivou futbalovou rozcvičkou, po ktorej bude nasledovať strategická hra "bago" zameraná na trénovanie techniky, spracovanie lopty a predvídanie v obrane. Chýbať nebudú zábavné loptové hry (slalom, žonglovanie, naháňačky) a divácky atraktívna aréna 1 vs 1, kde si deti zmerajú sily na skutočnom minifutbalovom ihrisku. Deň zakončí slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí. Počas celého dňa bude k dispozícii aj stolný futbal, subsoccer a tematické tvorivé dielničky.
Sobota 20. 6. 2026 – Loptové hry – sobota venovaná obratnosti, tímovej spolupráci a dynamickým hrám s rôznymi druhmi lôpt.
Sobota 27. 6. 2026 – Florbal – finále športového mesiaca, počas ktorého si deti pod vedením animátorov vyskúšajú základy tohto populárneho a rýchleho športu.
Kým budú deti športovať na čerstvom vzduchu pod dohľadom lektorov, rodičia si môžu dopriať zaslúžený oddych, kávu či ľahký letný obed na priľahlej slnečnej terase.
Vďaka modernizácii food courtu, príchodu silnej značky Vapiano a oživeniu zelenej strechy s bohatým komunitným programom prináša CENTRAL Bratislavčanom ešte viac pohodlia a zážitkov. Ukazuje sa tak, že centrum už dávno nie je len miestom nákupov, ale aj živým srdcom mesta, v ktorom sa oplatí zastaviť a vychutnať si pravú letnú pohodu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gastronomický zážitok a leto v pohybe: CENTRAL pozýva do nového Vapiana a oživuje strešnú terasu športom © SITA Všetky práva vyhradené.
Popri pokračujúcej modernizácii interiéru otvorilo centrum dlho očakávanú prevádzku siete Vapiano a premieňa svoju zelenú strechu na dejisko športových a umeleckých aktivít pre malých aj pre dospelých.
Gastrozážitok sezóny: Vapiano v CENTRALI je už otvorené
Najväčšou novinkou pre milovníkov kvalitnej gastronómie je čerstvo otvorená reštaurácia zo siete Vapiano. Táto prevádzka je hlavným lákadlom kompletne zrekonštruovanej gastro zóny.
Návštevníci si už dnes môžu vychutnať koncept fresh casual dining – čerstvé domáce cestoviny, ktoré vo Vapiano denne vyrábajú z kvalitnej semolinovej múky, a to v tvaroch špagety, linguine, tagliatelle, campanelle, penne či fusilli. V ponuke majú aj špaldové cestoviny a zoodles – cuketové špagety, ktoré sú prirodzene bezlepkové. Menu pravej talianskej kuchyne podčiarkuje tenká pizza z pece a šaláty pripravované priamo pred očami zákazníkov. Skvelé jedlo si návštevníci nákupného centra vychutnajú v štýlovom, modernom interiéri, ktorý ideálne ladí s novou vizuálnou identitou celého food courtu.
Leto plné endorfínov a umenia: Tančiareň aj duševný wellness
CENTRAL tento rok prináša priamo na svoju strechu koncept Zdravého mesta. Počas celého leta budú môcť návštevníci centra absolvovať niektorú z pravidelných aktivít pod holým nebom.
Tančiareň – hodiny tanca pre začiatočníkov aj pokročilých.
Športové cvičenia – tréningy zamerané na flexibilitu a zdravý pohyb.
Duševný wellness prostredníctvom maľovania – unikátne kurzy maľovania obrazov pod vedením lektorov, kde si pri pohľade na panorámu mesta môžu dokonale vyčistiť hlavu a odniesť si domov vlastné dielo.
Júnové soboty v KIDS CLUB CENTRAL: Leto v znamení športu
Pre rodiny s deťmi si CENTRAL na jún pripravil mimoriadne atraktívny program. Obľúbené tvorivé dielne a detské aktivity sa z interiéru presťahovali na čerstvý vzduch do zeleného strešného CENTRAL PARKU.
Jún sa v CENTRAL KIDS CLUBE ponesie v športovom duchu. Na deti čakajú tri tematické soboty plné pohybu a zábavy:
Sobota 13. 6. 2026 – Futbalová akadémia – perfektný deň pre všetkých malých futbalistov. Program odštartuje poctivou futbalovou rozcvičkou, po ktorej bude nasledovať strategická hra "bago" zameraná na trénovanie techniky, spracovanie lopty a predvídanie v obrane. Chýbať nebudú zábavné loptové hry (slalom, žonglovanie, naháňačky) a divácky atraktívna aréna 1 vs 1, kde si deti zmerajú sily na skutočnom minifutbalovom ihrisku. Deň zakončí slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí. Počas celého dňa bude k dispozícii aj stolný futbal, subsoccer a tematické tvorivé dielničky.
Sobota 20. 6. 2026 – Loptové hry – sobota venovaná obratnosti, tímovej spolupráci a dynamickým hrám s rôznymi druhmi lôpt.
Sobota 27. 6. 2026 – Florbal – finále športového mesiaca, počas ktorého si deti pod vedením animátorov vyskúšajú základy tohto populárneho a rýchleho športu.
Kým budú deti športovať na čerstvom vzduchu pod dohľadom lektorov, rodičia si môžu dopriať zaslúžený oddych, kávu či ľahký letný obed na priľahlej slnečnej terase.
Vďaka modernizácii food courtu, príchodu silnej značky Vapiano a oživeniu zelenej strechy s bohatým komunitným programom prináša CENTRAL Bratislavčanom ešte viac pohodlia a zážitkov. Ukazuje sa tak, že centrum už dávno nie je len miestom nákupov, ale aj živým srdcom mesta, v ktorom sa oplatí zastaviť a vychutnať si pravú letnú pohodu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gastronomický zážitok a leto v pohybe: CENTRAL pozýva do nového Vapiana a oživuje strešnú terasu športom © SITA Všetky práva vyhradené.
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