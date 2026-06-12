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12. júna 2026
Prezidentská kvapka krvi prilákala desiatky darcov, v paláci odobrali viac než 25 litrov krvi
Do reprezentačných priestorov sídla prezidenta prišlo 59 dobrovoľných darcov krvi, z čoho 57 ľudí darovalo túto vzácnu tekutinu. V Prezidentskom paláci darovalo krv 57 ľudí. Šiesty ročník ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Do reprezentačných priestorov sídla prezidenta prišlo 59 dobrovoľných darcov krvi, z čoho 57 ľudí darovalo túto vzácnu tekutinu.
V Prezidentskom paláci darovalo krv 57 ľudí. Šiesty ročník Prezidentskej kvapky krvi tak odštartoval oslavy Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Prezidentskú kvapku krvi zorganizovala Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.
Do reprezentačných priestorov sídla prezidenta prišlo v piatok 59 dobrovoľných darcov krvi, z čoho 57 ľudí darovalo túto vzácnu tekutinu. Do paláca prišli aj piati prvodarcovia, zamestnanci prezidentskej kancelárie, príslušníci čestnej stráže aj široká verejnosť.
Počas Prezidentskej kvapky krvi darovali viac ako 25 litrov krvi, vďaka čomu bude možné pripraviť až 171 transfúznych prípravkov. Kancelária doplnila, že mottom tohtoročných osláv svetového dňa je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy.“
V tradícii mobilných odberov v Prezidentskom paláci má Kancelária prezidenta SR v pláne pokračovať aj nasledujúci rok.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentská kvapka krvi prilákala desiatky darcov, v paláci odobrali viac než 25 litrov krvi © SITA Všetky práva vyhradené.
V Prezidentskom paláci darovalo krv 57 ľudí. Šiesty ročník Prezidentskej kvapky krvi tak odštartoval oslavy Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Prezidentskú kvapku krvi zorganizovala Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.
Do reprezentačných priestorov sídla prezidenta prišlo v piatok 59 dobrovoľných darcov krvi, z čoho 57 ľudí darovalo túto vzácnu tekutinu. Do paláca prišli aj piati prvodarcovia, zamestnanci prezidentskej kancelárie, príslušníci čestnej stráže aj široká verejnosť.
Viac ako 25 litrov krvi
Počas Prezidentskej kvapky krvi darovali viac ako 25 litrov krvi, vďaka čomu bude možné pripraviť až 171 transfúznych prípravkov. Kancelária doplnila, že mottom tohtoročných osláv svetového dňa je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy.“
V tradícii mobilných odberov v Prezidentskom paláci má Kancelária prezidenta SR v pláne pokračovať aj nasledujúci rok.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentská kvapka krvi prilákala desiatky darcov, v paláci odobrali viac než 25 litrov krvi © SITA Všetky práva vyhradené.
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