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19. októbra 2026
Gaza sa mohla stať Dubajom či Singapurom, tvrdí mierový aktivista. Hamas podľa neho premrhal príležitosť – VIDEO
Loay Alshareef v rozhovore pre agentúru SITA pripomenul, že Izrael v roku 2005 jednostranne stiahol svoje jednotky a osadníkov z Pásma Gazy. Pásmo Gazy malo podľa saudskoarabského mierového aktivistu
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19.10.2026 (SITA.sk) - Loay Alshareef v rozhovore pre agentúru SITA pripomenul, že Izrael v roku 2005 jednostranne stiahol svoje jednotky a osadníkov z Pásma Gazy.
Pásmo Gazy malo podľa saudskoarabského mierového aktivistu Loaya Alshareefa príležitosť stať sa prosperujúcim územím podobným Dubaju alebo Singapuru. Hamas však podľa neho namiesto hospodárskeho rozvoja uprednostnil budovanie vojenskej infraštruktúry a konflikt s Izraelom. Alshareef o zodpovednosti palestínskeho vedenia a budúcnosti Pásma Gazy hovoril v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.
„Množstvo peňazí, ktoré dostali, mohlo premeniť Gazu na Singapur alebo Dubaj,“ vyhlásil Alshareef. Podľa neho sa však značná časť dostupných prostriedkov nevyužila na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva. Keď sa ho jeden predstaviteľ pýtal, kam tieto peniaze zmizli, odpoveďou podľa aktivistu bola „čierna diera“. V rozhovore následne poukázal aj na budovanie tunelov a obstarávanie zbraní.
Alshareef pripomenul, že Izrael v roku 2005 jednostranne stiahol svoje jednotky a osadníkov z Pásma Gazy. „Izrael sa v roku 2005 jednostranne stiahol v záujme mieru, vysťahoval vlastných ľudí. Žiadne osady, žiadne synagógy, vôbec nič,“ povedal. Podľa jeho názoru mohol Hamas túto situáciu využiť ako príležitosť na rozvoj mierových vzťahov. Namiesto toho sa však Pásmo Gazy podľa neho stalo základňou na raketové útoky proti Izraelu.
Kritizoval tiež prístup palestínskeho vedenia k vlastnému obyvateľstvu. Ako príklad uviedol vyjadrenie jedného z predstaviteľov Hamasu o tom, že podzemné tunely slúžia bojovníkom, zatiaľ čo za civilistov nesie zodpovednosť OSN. „Ako môže vodca povedať niečo také o svojom ľude? Ako?“ pýtal sa Alshareef. Zdôraznil, že politickí predstavitelia Palestínčanov by mali niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za dôsledky, ktoré majú na život obyvateľov Pásma Gazy.
V tejto súvislosti kritizoval aj prístup západných krajín k izraelsko-palestínskemu konfliktu. „Palestínčania majú tiež vodcov, ktorí by mali byť braní na zodpovednosť. Mali by byť braní na zodpovednosť,“ uviedol. Podľa Alshareefa sa totiž na Izrael často uplatňujú prísnejšie kritériá, zatiaľ čo zodpovednosť palestínskych politických predstaviteľov zostáva v úzadí. Takýto prístup podľa neho neprispieva k hľadaniu dlhodobého riešenia.
Samotná výmena vedenia či odzbrojenie Hamasu však podľa aktivistu nebudú stačiť. Za nevyhnutný predpoklad zmeny považuje odstránenie radikálnych ideológií zo spoločnosti a školského vzdelávania. „Verím, že Palestínčania potrebujú vedenie, ktoré bude čestné a jasné voči vlastnému ľudu aj voči vám v EÚ a voči ostatným, že sa musia sústrediť na najdôležitejšiu vec v Gaze, ktorá predchádza demilitarizácii. Viete, čo to je? Deradikalizácia,“ povedal.
Budúcnosť Pásma Gazy preto Alshareef spája so vznikom nového palestínskeho vedenia, ktoré by malo podporu arabských krajín a Spojených štátov a nahradilo by Hamas. „Ľudia musia byť najprv deradikalizovaní. Musia prestať byť každodenne kŕmení učebnými osnovami plnými nenávisti. Keď sa to stane, budem mať nádej,“ vyhlásil. Bez takejto zmeny podľa neho nebude možné vybudovať trvalý mier ani vytvoriť podmienky na hospodársky rozvoj palestínskeho územia.
Zdroj: SITA.sk - Gaza sa mohla stať Dubajom či Singapurom, tvrdí mierový aktivista. Hamas podľa neho premrhal príležitosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pásmo Gazy malo podľa saudskoarabského mierového aktivistu Loaya Alshareefa príležitosť stať sa prosperujúcim územím podobným Dubaju alebo Singapuru. Hamas však podľa neho namiesto hospodárskeho rozvoja uprednostnil budovanie vojenskej infraštruktúry a konflikt s Izraelom. Alshareef o zodpovednosti palestínskeho vedenia a budúcnosti Pásma Gazy hovoril v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.
„Množstvo peňazí, ktoré dostali, mohlo premeniť Gazu na Singapur alebo Dubaj,“ vyhlásil Alshareef. Podľa neho sa však značná časť dostupných prostriedkov nevyužila na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva. Keď sa ho jeden predstaviteľ pýtal, kam tieto peniaze zmizli, odpoveďou podľa aktivistu bola „čierna diera“. V rozhovore následne poukázal aj na budovanie tunelov a obstarávanie zbraní.
Jednostranné stiahnutie jednotiek
Alshareef pripomenul, že Izrael v roku 2005 jednostranne stiahol svoje jednotky a osadníkov z Pásma Gazy. „Izrael sa v roku 2005 jednostranne stiahol v záujme mieru, vysťahoval vlastných ľudí. Žiadne osady, žiadne synagógy, vôbec nič,“ povedal. Podľa jeho názoru mohol Hamas túto situáciu využiť ako príležitosť na rozvoj mierových vzťahov. Namiesto toho sa však Pásmo Gazy podľa neho stalo základňou na raketové útoky proti Izraelu.
Kritizoval tiež prístup palestínskeho vedenia k vlastnému obyvateľstvu. Ako príklad uviedol vyjadrenie jedného z predstaviteľov Hamasu o tom, že podzemné tunely slúžia bojovníkom, zatiaľ čo za civilistov nesie zodpovednosť OSN. „Ako môže vodca povedať niečo také o svojom ľude? Ako?“ pýtal sa Alshareef. Zdôraznil, že politickí predstavitelia Palestínčanov by mali niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za dôsledky, ktoré majú na život obyvateľov Pásma Gazy.
Kritika prístupu západných krajín
V tejto súvislosti kritizoval aj prístup západných krajín k izraelsko-palestínskemu konfliktu. „Palestínčania majú tiež vodcov, ktorí by mali byť braní na zodpovednosť. Mali by byť braní na zodpovednosť,“ uviedol. Podľa Alshareefa sa totiž na Izrael často uplatňujú prísnejšie kritériá, zatiaľ čo zodpovednosť palestínskych politických predstaviteľov zostáva v úzadí. Takýto prístup podľa neho neprispieva k hľadaniu dlhodobého riešenia.
Samotná výmena vedenia či odzbrojenie Hamasu však podľa aktivistu nebudú stačiť. Za nevyhnutný predpoklad zmeny považuje odstránenie radikálnych ideológií zo spoločnosti a školského vzdelávania. „Verím, že Palestínčania potrebujú vedenie, ktoré bude čestné a jasné voči vlastnému ľudu aj voči vám v EÚ a voči ostatným, že sa musia sústrediť na najdôležitejšiu vec v Gaze, ktorá predchádza demilitarizácii. Viete, čo to je? Deradikalizácia,“ povedal.
Budúcnosť Pásma Gazy preto Alshareef spája so vznikom nového palestínskeho vedenia, ktoré by malo podporu arabských krajín a Spojených štátov a nahradilo by Hamas. „Ľudia musia byť najprv deradikalizovaní. Musia prestať byť každodenne kŕmení učebnými osnovami plnými nenávisti. Keď sa to stane, budem mať nádej,“ vyhlásil. Bez takejto zmeny podľa neho nebude možné vybudovať trvalý mier ani vytvoriť podmienky na hospodársky rozvoj palestínskeho územia.
>>> Celý rozhovor s Loayom Alshareefom
Zdroj: SITA.sk - Gaza sa mohla stať Dubajom či Singapurom, tvrdí mierový aktivista. Hamas podľa neho premrhal príležitosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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