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19. októbra 2026

Zelenskyj: Ukrajina túto jeseň oslobodila viac územia, ako Rusko obsadilo


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské jednotky ukrajinské územie Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily maria ruské pokusy o útoky pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti a zároveň bránia svoje pozície v Charkovskej a Záporožskej ...



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belgium_europe_summit_15625 3 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily maria ruské pokusy o útoky pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti a zároveň bránia svoje pozície v Charkovskej a Záporožskej oblasti.


Ukrajinské sily túto jeseň oslobodili viac územia, ako Rusko obsadilo. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily maria ruské pokusy o útoky pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti a zároveň bránia svoje pozície v Charkovskej a Záporožskej oblasti. Ukrajinské jednotky v rámci operácie Vivaldi postúpili na územie Doneckej oblasti, ktoré okupuje Rusko.

Tretí armádny zbor Ukrajiny 14. októbra oznámil, že v sektore Lyman v Doneckej oblasti oslobodil ďalších 101 štvorcových kilometrov územia. Počas operácie Vivaldi ukrajinské sily celkovo oslobodili 16 obcí a získali späť 277 štvorcových kilometrov územia, uviedol v nedávnom vyhlásení veliteľ zboru brigádny generál Andrij Bileckyj.

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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ukrajina túto jeseň oslobodila viac územia, ako Rusko obsadilo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské jednotky ukrajinské územie Vojna na Ukrajine
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