|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. októbra 2026
Zelenskyj: Ukrajina túto jeseň oslobodila viac územia, ako Rusko obsadilo
Ukrajinský prezident zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily maria ruské pokusy o útoky pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti a zároveň bránia svoje pozície v Charkovskej a Záporožskej ...
Zdieľať
19.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily maria ruské pokusy o útoky pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti a zároveň bránia svoje pozície v Charkovskej a Záporožskej oblasti.
Ukrajinské sily túto jeseň oslobodili viac územia, ako Rusko obsadilo. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily maria ruské pokusy o útoky pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti a zároveň bránia svoje pozície v Charkovskej a Záporožskej oblasti. Ukrajinské jednotky v rámci operácie Vivaldi postúpili na územie Doneckej oblasti, ktoré okupuje Rusko.
Tretí armádny zbor Ukrajiny 14. októbra oznámil, že v sektore Lyman v Doneckej oblasti oslobodil ďalších 101 štvorcových kilometrov územia. Počas operácie Vivaldi ukrajinské sily celkovo oslobodili 16 obcí a získali späť 277 štvorcových kilometrov územia, uviedol v nedávnom vyhlásení veliteľ zboru brigádny generál Andrij Bileckyj.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ukrajina túto jeseň oslobodila viac územia, ako Rusko obsadilo © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské sily túto jeseň oslobodili viac územia, ako Rusko obsadilo. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily maria ruské pokusy o útoky pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti a zároveň bránia svoje pozície v Charkovskej a Záporožskej oblasti. Ukrajinské jednotky v rámci operácie Vivaldi postúpili na územie Doneckej oblasti, ktoré okupuje Rusko.
Tretí armádny zbor Ukrajiny 14. októbra oznámil, že v sektore Lyman v Doneckej oblasti oslobodil ďalších 101 štvorcových kilometrov územia. Počas operácie Vivaldi ukrajinské sily celkovo oslobodili 16 obcí a získali späť 277 štvorcových kilometrov územia, uviedol v nedávnom vyhlásení veliteľ zboru brigádny generál Andrij Bileckyj.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ukrajina túto jeseň oslobodila viac územia, ako Rusko obsadilo © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
365.bank zvyšuje úročenie na Dnešnom sporení až na 3 % ročne
365.bank zvyšuje úročenie na Dnešnom sporení až na 3 % ročne
<< predchádzajúci článok
Repasovaný alebo nový vozík? Firmy môžu počas akčného mesiaca ušetriť tisíce eur
Repasovaný alebo nový vozík? Firmy môžu počas akčného mesiaca ušetriť tisíce eur