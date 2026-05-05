 24hod.sk    Tlačové správy

Gebrüder Weiss otvára Logistické a IT centrum Vorarlberg


Slávnostné otvorenie vo Wolfurte (Rakúsko) za účasti 250 hostí z oblasti priemyslu a politiky. Symbolickým "buzzer momentom" slávnostne otvorili generálny riaditeľ Gebrüder Weiss Wolfram Senger-Weiss, ...



9 1 676x450 5.5.2026 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie vo Wolfurte (Rakúsko) za účasti 250 hostí z oblasti priemyslu a politiky.


Symbolickým "buzzer momentom" slávnostne otvorili generálny riaditeľ Gebrüder Weiss Wolfram Senger-Weiss, predseda vlády spolkovej krajiny Vorarlberg Markus Wallner a starostka Wolfurtu Angelika Moosbrugger nové Logistické a IT centrum Vorarlberg. Ide o jeden z najvýznamnejších stavebných projektov v histórii spoločnosti. Za účasti približne 250 hostí z oblasti hospodárstva a politiky boli z plne automatizovaného skladu – doslova na stlačenie jedného tlačidla – vyzdvihnuté špeciálne navrhnuté palety s darčekmi a odovzdané hosťom na pódiu.

Vo svojom príhovore Senger-Weiss zdôraznil význam nového miesta, ktorého strategickým cieľom je zabezpečiť efektívne procesy a dlhodobý rast. "Logistické a IT centrum predstavuje zásadný krok vpred pre našu organizáciu. Túto investíciu realizujeme s plným vedomím ekonomicky náročného prostredia; vytvárame infraštruktúru navrhnutú na desaťročia," uviedol generálny riaditeľ. "Úzke prepojenie IT a logistiky nám umožňuje ďalej rozvíjať kľúčové procesy a robiť dodávateľské reťazce pre zákazníkov ešte transparentnejšími a bezpečnejšími."

Rozšírenie zároveň posilňuje lokalitu Vorarlberg a jej postavenie ako významnej križovatky medzinárodných tokov tovaru. Pri otvorení krajinský predseda vlády Wallner zdôraznil význam projektu pre región: "Táto investícia je jasným záväzkom k Vorarlbergu ako výhnamného hospodárskeho uzla. Výkonná logistika je životnou silou nášho exportne orientovaného hospodárstva a posilňuje konkurencieschopnosť našich odvetví na globálnom trhu."

Počas prehliadky moderného logistického zariadenia získavajú hostia prehľad o prevádzkových procesoch.

Integrovaná lokalita s optimalizovaným využitím priestoru


Logistické a IT centrum ponúka celkovú plochu približne 31 000 m² a jeho koncepcia je dôsledne holistická. Logistická, kancelárska a technologická časť sú umiestnené vertikálne, čo umožňuje efektívne využitie obmedzených pozemkov v oblasti rakúskeho Rheintalu. Z hľadiska funkčnosti zodpovedá podstatne väčšej klasickej logistickej ploche, no zaberá výrazne menšiu stopu.

Okrem automatizovaného vysokoregálového skladu s kapacitou 68 000 paliet zahŕňa centrum aj prekládkový sklad a trojposchodovú administratívnu budovu pre približne 400 zamestnancov. Tu sídli centrálna IT jednotka Gebrüder Weiss, ako aj pracovníci logistiky a ďalších oddelení. Areál tak funguje ako integrovaný kampus, ktorý prepája jednotlivé funkcie a zrýchľuje optimalizáciu procesov.

Vo vysokoregálovom sklade sa automatizované skladovacie a vychystávacie zariadenia pohybujú horizontálne aj vertikálne pozdĺž 13 uličiek, ktoré oddeľujú regály.


Automatizácia: platforma pre vysokovýkonné procesy


Sklad vysoký 34 metrov s 13 uličkami tvorí jadro komplexu. Plne integrovaný intralogistický systém samostatne riadi tok tovaru. Možno uložiť až 160 paliet a vydať až 200 paliet za hodinu, čo robí centrum jedným z najväčších plne automatizovaných zariadení v Európe.

Súčasťou sú autonómne systémy skladovania a vyskladňovania, bezobslužné prepravné vozíky a digitálne riadené manipulačné zariadenia. Ešte pred začiatkom výstavby bol celý systém simulovaný a optimalizovaný pomocou digitálneho dvojčaťa. Napriek automatizácii zohrávajú dôležitú úlohu aj ľudia – zamestnanci procesy monitorujú, riadia a v prípade potreby zasahujú.

"Automatizácia a dátové systémy sú kľúčovými prvkami dodávateľských reťazcov, ktoré zabezpečujú ich stabilitu a efektivitu aj pri kolísaní podmienok. Zvyšujú rýchlosť a transparentnosť procesov. Ale v konečnom dôsledku zostáva človek stále na čele a preberá zodpovednosť," uviedol Senger-Weiss.

Strategická poloha a udržateľná výstavba


Hlavnou výhodou lokality je blízkosť k nákladnému terminálu Wolfurt, ktorý umožňuje efektívne prepojenie cestnej a železničnej dopravy a prispieva k znižovaniu emisií a dopravnej záťaže. Zároveň zákazníci profitujú z polohy v blízkosti hraníc Rakúska, Švajčiarska, Lichtenštajnska a Nemecka, čo z nej robí križovatku európskych obchodných tokov.

Udržateľnosť bola zohľadnená aj pri výstavbe a prevádzke. Bol použitý napríklad nízkouhlíkový betón, ktorého výroba produkuje približne o 35 % menej CO₂. Energetický koncept dopĺňa fotovoltický systém s výkonom približne 1,5 MWp, vegetácia na strechách a infraštruktúra pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Udržateľnosť v praxi: na streche skladu a administratívnej budovy sú nainštalované fotovoltické systémy.


Míľnik v histórii spoločnosti


Celková investícia približne 100 miliónov eur robí z Logistického a IT centra kľúčový prvok dlhodobej stratégie rastu Gebrüder Weiss.

"Tento projekt však neznamená len ďalší krok vo vývoji našej organizácie," uviedol Senger-Weiss. "Konsolidujeme tu tok tovaru celého exportného priemyslu regiónu a vytvárame odrazový mostík pre jeho globálnu distribúciu. Prepojením kapacít logistiky s modernou automatizáciou prinášame vyššiu efektivitu a transparentnosť pre zákazníkov a zvyšujeme konkurencieschopnosť regiónu."

Technologické a logistické štandardy projektu budú slúžiť ako model pre ďalšie rozšírenia. V súčasnosti sa pripravuje ďalší automatizovaný logistický terminál vo švajčiarskom Prattelne pri Bazileji, ktorý bude vychádzať z tohto konceptu.

Faktický prehľad: Logistické a IT centrum Vorarlberg


Rozloha a kapacita:



  • Celková plocha: 30 800 m²

  • Logistická plocha: 24 000 m²

  • Pracovné miesta: cca 400

  • Integrácia logistiky, IT a centrálnych oddelení na jednom mieste


Technológia a automatizácia:



  • Vysokoregálový sklad: výška 34 m, kapacita 68 000 paliet

  • 13 automatizovaných skladovacích systémov

  • 33 bezobslužných prepravných vozíkov

  • 8 vychystávacích staníc


Doprava a poloha:



  • Bezprostredná blízkosť nákladného terminálu Wolfurt (cestná preprava + železnica)

  • Križovatka štyroch európskych krajín


Udržateľnosť:



  • Nízkouhlíkový betón (-35 % emisií)

  • Fotovoltika 1,5 MWp

  • Zeleň na strechách a biodiverzitné projekty

  • Nabíjacia infraštruktúra pre elektromobily

  • Zásobník vody pre sprinkler systém slúži aj ako zásobník tepla

  • Podpora verejnej dopravy, minimálne parkovacie plochy


O Gebrüder Weiss


Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu v Rakúsku je globálne pôsobiaci poskytovateľ komplexných logistických služieb s približne 8 600 zamestnancami v 180 vlastných pobočkách. Spoločnosť v roku 2025 dosiahla obrat 2,73 miliardy eur. Jej portfólio zahŕňa prepravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľských reťazcov. Kombinácia digitálnych a operatívnych kompetencií umožňuje spoločnosti Gebrüder Weiss rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Rodinná firma s viac ako 500-ročnou históriou realizuje množstvo environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív a dnes je považovaná za priekopníka v oblasti udržateľného podnikania. www.gw-world.com

Zdroj: SITA.sk - Gebrüder Weiss otvára Logistické a IT centrum Vorarlberg © SITA Všetky práva vyhradené.

Zelenskyj: Pokračovanie útokov po žiadosti o prímerie je totálny cynizmus
Rumunský premiér bude čeliť hlasovaniu o nedôvere. Bývalý koaličný partner sa spojil s krajnou pravicou, nepáčia sa im úsporné opatrenia

