Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. mája 2026

Rumunský premiér bude čeliť hlasovaniu o nedôvere. Bývalý koaličný partner sa spojil s krajnou pravicou, nepáčia sa im úsporné opatrenia


Tagy: Návrh na vyslovenie nedôvery Rumunská vláda

Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády. Rumunský parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery liberálnemu



Zdieľať
romania_politics__995 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády.


Rumunský parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi, ktorého odchod z funkcie môže ešte viac prehĺbiť politickú krízu v krajine, ktorá je členom Európskej únie (EÚ) aj Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a susedí s vojnou skúšanou Ukrajinou.

Najväčšia rumunská sociálnodemokratická strana PSD vystúpila z vlády minulý mesiac a spojila sa s krajnou pravicou, aby podala návrh na vyslovenie nedôvery. Napätie medzi PSD a premiérom sa zvýšilo potom, ako Bolojan predstavil nepopulárne úsporné opatrenia na zníženie deficitu, ktorý je najvyšší v celej Únii.

Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády. Parlament začne o návrhu rokovať o 11.00 h, hlasovanie sa očakáva popoludní. Návrh podpísalo 254 poslancov; na jeho schválenie je potrebných 233 hlasov v 465‑člennom parlamente.

Proeurópsky prezident Nicușor Dan ubezpečil, že krajina s 19 miliónmi obyvateľov si zachová svoj prozápadný kurz. „Politické diskusie budú náročné, ale mojou povinnosťou – a povinnosťou politických strán – je udržať Rumunsko na správnej ceste,“ povedal v pondelok.

Bolojanovi liberáli, PSD a ďalšie dve proeurópske strany vytvorili vládu po minuloročných voľbách, v ktorých krajná pravica získala bezprecedentnú tretinu parlamentných kresiel. Vznik koalície ukončil obdobie politického chaosu, poznačené aj anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024 pre podozrenia zo zasahovania Ruska.


Zdroj: SITA.sk - Rumunský premiér bude čeliť hlasovaniu o nedôvere. Bývalý koaličný partner sa spojil s krajnou pravicou, nepáčia sa im úsporné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návrh na vyslovenie nedôvery Rumunská vláda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Gebrüder Weiss otvára Logistické a IT centrum Vorarlberg
<< predchádzajúci článok
Prešov čaká súboj o primátora, Mochnacký predstavil svoje priority – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 