05. mája 2026
Rumunský premiér bude čeliť hlasovaniu o nedôvere. Bývalý koaličný partner sa spojil s krajnou pravicou, nepáčia sa im úsporné opatrenia
Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády. Rumunský parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery liberálnemu
5.5.2026 (SITA.sk) - Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády.
Rumunský parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi, ktorého odchod z funkcie môže ešte viac prehĺbiť politickú krízu v krajine, ktorá je členom Európskej únie (EÚ) aj Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a susedí s vojnou skúšanou Ukrajinou.
Najväčšia rumunská sociálnodemokratická strana PSD vystúpila z vlády minulý mesiac a spojila sa s krajnou pravicou, aby podala návrh na vyslovenie nedôvery. Napätie medzi PSD a premiérom sa zvýšilo potom, ako Bolojan predstavil nepopulárne úsporné opatrenia na zníženie deficitu, ktorý je najvyšší v celej Únii.
Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády. Parlament začne o návrhu rokovať o 11.00 h, hlasovanie sa očakáva popoludní. Návrh podpísalo 254 poslancov; na jeho schválenie je potrebných 233 hlasov v 465‑člennom parlamente.
Proeurópsky prezident Nicușor Dan ubezpečil, že krajina s 19 miliónmi obyvateľov si zachová svoj prozápadný kurz. „Politické diskusie budú náročné, ale mojou povinnosťou – a povinnosťou politických strán – je udržať Rumunsko na správnej ceste,“ povedal v pondelok.
Bolojanovi liberáli, PSD a ďalšie dve proeurópske strany vytvorili vládu po minuloročných voľbách, v ktorých krajná pravica získala bezprecedentnú tretinu parlamentných kresiel. Vznik koalície ukončil obdobie politického chaosu, poznačené aj anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024 pre podozrenia zo zasahovania Ruska.
Zdroj: SITA.sk - Rumunský premiér bude čeliť hlasovaniu o nedôvere. Bývalý koaličný partner sa spojil s krajnou pravicou, nepáčia sa im úsporné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
