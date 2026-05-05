|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 5.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lesana, Lesia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. mája 2026
Zelenskyj: Pokračovanie útokov po žiadosti o prímerie je totálny cynizmus
Moskva oznámila prímerie počas osláv 8.-9. mája. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Ukrajinský ...
Zdieľať
5.5.2026 (SITA.sk) - Moskva oznámila prímerie počas osláv 8.–9. mája. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obvinil Rusko z „absolútneho cynizmu“ potom, ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie osláv Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu.
V noci na utorok zahynulo pri ruských úderoch niekoľko ľudí, hoci obidve strany tento týždeň oznámili jednostranné prímerie, aj keď každá na iný termín. Podľa ukrajinských úradov si ruský dronový a raketový útok v centrálnej Poltavskej oblasti vyžiadal päť obetí: troch pracovníkov energetickej spoločnosti a dvoch záchranárov, ktorí po útoku na mieste zasahovali.
Ďalší človek zomrel v Charkovskej oblasti, kde Rusko vypálilo 11 balistických striel a 164 dronov. „Hlavnými cieľmi Ruska počas noci boli naše energetické infraštruktúrne zariadenia,“ napísal ukrajinský líder na sociálnej sieti.
„Je to absolútny cynizmus – žiadať prímerie na usporiadanie propagandistických osláv a pritom každý deň pred nimi útočiť raketami a dronmi,“ dodal Zelenskyj a zdôraznil, že „Rusko môže prestať strieľať kedykoľvek, a tým by sa zastavila vojna aj naše reakcie“.
Moskva oznámila prímerie počas osláv 8.–9. mája. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. „Veríme, že ľudský život je oveľa cennejší než akékoľvek výročné ‘oslavy’,“ napísal Zelenskyj v osobitnom príspevku.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Pokračovanie útokov po žiadosti o prímerie je totálny cynizmus © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obvinil Rusko z „absolútneho cynizmu“ potom, ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie osláv Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu.
V noci na utorok zahynulo pri ruských úderoch niekoľko ľudí, hoci obidve strany tento týždeň oznámili jednostranné prímerie, aj keď každá na iný termín. Podľa ukrajinských úradov si ruský dronový a raketový útok v centrálnej Poltavskej oblasti vyžiadal päť obetí: troch pracovníkov energetickej spoločnosti a dvoch záchranárov, ktorí po útoku na mieste zasahovali.
Absolútny cynizmus
Ďalší človek zomrel v Charkovskej oblasti, kde Rusko vypálilo 11 balistických striel a 164 dronov. „Hlavnými cieľmi Ruska počas noci boli naše energetické infraštruktúrne zariadenia,“ napísal ukrajinský líder na sociálnej sieti.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ruske-utoky-na-energeticku-infrastrukturu-ukrajiny-fotografie/">Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
„Je to absolútny cynizmus – žiadať prímerie na usporiadanie propagandistických osláv a pritom každý deň pred nimi útočiť raketami a dronmi,“ dodal Zelenskyj a zdôraznil, že „Rusko môže prestať strieľať kedykoľvek, a tým by sa zastavila vojna aj naše reakcie“.
Last night, the Russians attacked energy infrastructure in the Poltava region. And they struck again in an especially vile way with a missile when State Emergency Service workers were already at the scene, extinguishing the fire. As of now, dozens of people are reported injured.… pic.twitter.com/ftDb4Rsovk
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026
Moskva oznámila prímerie počas osláv 8.–9. mája. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. „Veríme, že ľudský život je oveľa cennejší než akékoľvek výročné ‘oslavy’,“ napísal Zelenskyj v osobitnom príspevku.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Pokračovanie útokov po žiadosti o prímerie je totálny cynizmus © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Cieľ zbierky Oksana50 bol prekročený trojnásobne, mení sa na OksanaFOREVER a potrvá bez obmedzenia (4. 5. 2026)
Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok (14. 3. 2026)
Premiér Fico zverejnil list prezidentovi Zelenskému (13. 3. 2026)
Zelenskyj prekročil všetky červené čiary. Fico vyzval lídrov EÚ, aby sa dištancovali od výrokov ukrajinského prezidenta – VIDEO (6. 3. 2026)
Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno (3. 3. 2026)
Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky (27. 2. 2026)
Ursula von der Leyen požiadala Ukrajinu o urýchlenie opráv ropovodu Družba (24. 2. 2026)
EÚ si pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. 2. 2026)
Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi (23. 2. 2026)
Fico požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu (23. 2. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súd opäť otvára prípad Jozefa Reháka, vo veci vytýčil šesť termínov hlavného pojednávania
Súd opäť otvára prípad Jozefa Reháka, vo veci vytýčil šesť termínov hlavného pojednávania
<< predchádzajúci článok
Gebrüder Weiss otvára Logistické a IT centrum Vorarlberg
Gebrüder Weiss otvára Logistické a IT centrum Vorarlberg