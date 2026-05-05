 Utorok 5.5.2026
 Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026

Zelenskyj: Pokračovanie útokov po žiadosti o prímerie je totálny cynizmus


netherlands_four_freedoms_award_44934 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Moskva oznámila prímerie počas osláv 8.–9. mája. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obvinil Rusko z „absolútneho cynizmu“ potom, ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie osláv Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu.

V noci na utorok zahynulo pri ruských úderoch niekoľko ľudí, hoci obidve strany tento týždeň oznámili jednostranné prímerie, aj keď každá na iný termín. Podľa ukrajinských úradov si ruský dronový a raketový útok v centrálnej Poltavskej oblasti vyžiadal päť obetí: troch pracovníkov energetickej spoločnosti a dvoch záchranárov, ktorí po útoku na mieste zasahovali.

Absolútny cynizmus


Ďalší človek zomrel v Charkovskej oblasti, kde Rusko vypálilo 11 balistických striel a 164 dronov. „Hlavnými cieľmi Ruska počas noci boli naše energetické infraštruktúrne zariadenia,“ napísal ukrajinský líder na sociálnej sieti.
 
 

„Je to absolútny cynizmus – žiadať prímerie na usporiadanie propagandistických osláv a pritom každý deň pred nimi útočiť raketami a dronmi,“ dodal Zelenskyj a zdôraznil, že „Rusko môže prestať strieľať kedykoľvek, a tým by sa zastavila vojna aj naše reakcie“.
 

Last night, the Russians attacked energy infrastructure in the Poltava region. And they struck again in an especially vile way with a missile when State Emergency Service workers were already at the scene, extinguishing the fire. As of now, dozens of people are reported injured.… pic.twitter.com/ftDb4Rsovk


— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Moskva oznámila prímerie počas osláv 8.–9. mája. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. „Veríme, že ľudský život je oveľa cennejší než akékoľvek výročné ‘oslavy’,“ napísal Zelenskyj v osobitnom príspevku. 

Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Pokračovanie útokov po žiadosti o prímerie je totálny cynizmus © SITA Všetky práva vyhradené.

