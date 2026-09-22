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Gebrüder Weiss podporil už pätnásty ročník Behu Pezinkom


Tagy: Beh Pezinkom PR

15 rokov podujatia, ktoré spája šport, komunitu a celé rodiny. V sobotu 12. septembra sa v Pezinku uskutočnil už 15. ročník obľúbeného športového podujatia Beh Pezinkom. Generálnym ...



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new project 21 676x444 22.9.2026 (SITA.sk) - 15 rokov podujatia, ktoré spája šport, komunitu a celé rodiny.


V sobotu 12. septembra sa v Pezinku uskutočnil už 15. ročník obľúbeného športového podujatia Beh Pezinkom.

Generálnym partnerom podujatia je už tradične spoločnosť Gebrüder Weiss, ktorá aj tento rok spojila svoju podporu športu s aktívnou účasťou svojich zamestnancov, zákazníkov a ich rodín.



Beh Pezinkom má za sebou 15 rokov tradície a za ten čas sa stal súčasťou športového a komunitného života mesta. Na štart každoročne prichádzajú bežci rôznych vekových kategórií – od profesionálnych či amatérskych športovcov až po deti a rodiny, ktoré si chcú užiť deň plný pohybu a spoločných zážitkov.

"Beh Pezinkom je pre nás viac než len športové podujatie. Už sedem rokov sme jeho partnerom a teší nás, že sa na ňom stretávajú naši kolegovia, zákazníci a ich rodiny. Práve takéto chvíle vytvárajú priestor na osobné stretnutia a budovanie vzťahov aj mimo pracovného prostredia," hovorí Marek Bognár, Business Development & Operations Director Gebrüder Weiss Slovensko.

Do behu sa zapojili zamestnanci a zákazníci spoločnosti, pričom nechýbali ani ich rodiny. Spoločný štart tak spojil ľudí naprieč generáciami a vytvoril atmosféru, v ktorej nešlo iba o výsledný čas, ale predovšetkým o spoločný zážitok.

Podujatie zároveň podporuje aktívny životný štýl a prináša šport do prostredia Pezinka a jeho okolia. Trasa vedie mestom, vinohradmi a prírodou Malých Karpát, čím prepája šport s charakterom regiónu.

Gebrüder Weiss podporuje Beh Pezinkom už siedmy rok. Dlhodobé partnerstvo je súčasťou aktivít spoločnosti, ktorými podporuje šport, komunitný život a regióny, v ktorých pôsobí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Gebrüder Weiss podporil už pätnásty ročník Behu Pezinkom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Beh Pezinkom PR
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