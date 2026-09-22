Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 22.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

22. septembra 2026

V piešťanskom okrese stačí až tretine kandidátov na zvolenie do funkcie starostu jediný hlas


Tagy: Hlohovec Kandidáti Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Piešťany Starostovia

V jednej z najväčších obcí okresu Piešťany, ktorá má zhruba 2600 obyvateľov, je jediný kandidát na post starostu. Poslanec Národnej rady SR a starosta ...



Zdieľať
500455086_746443397946775_6286875230134526174_n 676x507 22.9.2026 (SITA.sk) - V jednej z najväčších obcí okresu Piešťany, ktorá má zhruba 2600 obyvateľov, je jediný kandidát na post starostu.


Poslanec Národnej rady SR a starosta Chtelnice Ján Horváth (Smer-SD) bude v práci starostu pokračovať aj po októbrových komunálnych voľbách. V jednej z najväčších obcí okresu Piešťany, ktorá má zhruba 2600 obyvateľov, je jediným kandidátom na tento post.

Opozícia komunálne voľby v Chtelnici vzdala, o 9 poslaneckých mandátov sa uchádza 13 kandidátov, z toho 7 zo Smeru-SD, 1 z Hlasu-SD a päť nezávislých. Ján Horváth nie je v okrese Piešťany jediným kandidátom na post starostu, ktorému stačí na zvolenie aj jeden hlas.

Starostom v Tepličke zostane Gálik


V okrese je 27 samospráv, až v deviatich obciach obyvatelia vedia, kto tam bude starostom po 24. októbri. Podobná situácia je aj v susednom okrese Hlohovec. V okrese je 24 miest a obcí, 7 z nich má len jedného kandidáta na starostu.

V malej obci Tepličky už vedia, že starostom zostane Peter Gálik zo Smeru-SD a poznajú aj zloženie budúceho obecného zastupiteľstva. O päť poslaneckých kresiel sa uchádza päť kandidátov, Smer-SD bude mať väčšinu.

Väčší počet kandidátov v iných obciach


Podmienkou je, že každý z kandidátov získa od voličov aspoň jeden hlas. Z prieskumu Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice vyplýva, že o 144 postov starostu alebo primátora v regióne sa uchádza 354 kandidátov, čo je v priemerne približne 2,5 kandidáta na obec.

46 obcí má len jedného kandidáta. Z oveľa vyššieho počtu kandidátov si môžu vyberať voliči napríklad v Trstíne v okrese Trnava, kde chce do kresla starostu po končiacom Petrovi Hlávkovi zasadnúť osem kandidátov alebo v Majcichove v okrese Trnava, kde volebná komisia zaregistrovala sedem kandidátov na starostu.

Za starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti môže kandidovať každý, kto má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Hornú hranicu veku starostov zákon žiadnym spôsobom nelimituje.


Zdroj: SITA.sk - V piešťanskom okrese stačí až tretine kandidátov na zvolenie do funkcie starostu jediný hlas © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hlohovec Kandidáti Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Piešťany Starostovia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Schôdzka Macrona s Trumpom. Hovorili o Ukrajine, cenách pohonných látok i moratóriu v Čiernom mori
<< predchádzajúci článok
Gebrüder Weiss podporil už pätnásty ročník Behu Pezinkom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 