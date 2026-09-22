|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 22.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2026
V piešťanskom okrese stačí až tretine kandidátov na zvolenie do funkcie starostu jediný hlas
V jednej z najväčších obcí okresu Piešťany, ktorá má zhruba 2600 obyvateľov, je jediný kandidát na post starostu. Poslanec Národnej rady SR a starosta ...
Zdieľať
22.9.2026 (SITA.sk) - V jednej z najväčších obcí okresu Piešťany, ktorá má zhruba 2600 obyvateľov, je jediný kandidát na post starostu.
Poslanec Národnej rady SR a starosta Chtelnice Ján Horváth (Smer-SD) bude v práci starostu pokračovať aj po októbrových komunálnych voľbách. V jednej z najväčších obcí okresu Piešťany, ktorá má zhruba 2600 obyvateľov, je jediným kandidátom na tento post.
Opozícia komunálne voľby v Chtelnici vzdala, o 9 poslaneckých mandátov sa uchádza 13 kandidátov, z toho 7 zo Smeru-SD, 1 z Hlasu-SD a päť nezávislých. Ján Horváth nie je v okrese Piešťany jediným kandidátom na post starostu, ktorému stačí na zvolenie aj jeden hlas.
V okrese je 27 samospráv, až v deviatich obciach obyvatelia vedia, kto tam bude starostom po 24. októbri. Podobná situácia je aj v susednom okrese Hlohovec. V okrese je 24 miest a obcí, 7 z nich má len jedného kandidáta na starostu.
V malej obci Tepličky už vedia, že starostom zostane Peter Gálik zo Smeru-SD a poznajú aj zloženie budúceho obecného zastupiteľstva. O päť poslaneckých kresiel sa uchádza päť kandidátov, Smer-SD bude mať väčšinu.
Podmienkou je, že každý z kandidátov získa od voličov aspoň jeden hlas. Z prieskumu Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice vyplýva, že o 144 postov starostu alebo primátora v regióne sa uchádza 354 kandidátov, čo je v priemerne približne 2,5 kandidáta na obec.
Až 46 obcí má len jedného kandidáta. Z oveľa vyššieho počtu kandidátov si môžu vyberať voliči napríklad v Trstíne v okrese Trnava, kde chce do kresla starostu po končiacom Petrovi Hlávkovi zasadnúť osem kandidátov alebo v Majcichove v okrese Trnava, kde volebná komisia zaregistrovala sedem kandidátov na starostu.
Za starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti môže kandidovať každý, kto má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Hornú hranicu veku starostov zákon žiadnym spôsobom nelimituje.
Zdroj: SITA.sk - V piešťanskom okrese stačí až tretine kandidátov na zvolenie do funkcie starostu jediný hlas © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec Národnej rady SR a starosta Chtelnice Ján Horváth (Smer-SD) bude v práci starostu pokračovať aj po októbrových komunálnych voľbách. V jednej z najväčších obcí okresu Piešťany, ktorá má zhruba 2600 obyvateľov, je jediným kandidátom na tento post.
Opozícia komunálne voľby v Chtelnici vzdala, o 9 poslaneckých mandátov sa uchádza 13 kandidátov, z toho 7 zo Smeru-SD, 1 z Hlasu-SD a päť nezávislých. Ján Horváth nie je v okrese Piešťany jediným kandidátom na post starostu, ktorému stačí na zvolenie aj jeden hlas.
Starostom v Tepličke zostane Gálik
V okrese je 27 samospráv, až v deviatich obciach obyvatelia vedia, kto tam bude starostom po 24. októbri. Podobná situácia je aj v susednom okrese Hlohovec. V okrese je 24 miest a obcí, 7 z nich má len jedného kandidáta na starostu.
V malej obci Tepličky už vedia, že starostom zostane Peter Gálik zo Smeru-SD a poznajú aj zloženie budúceho obecného zastupiteľstva. O päť poslaneckých kresiel sa uchádza päť kandidátov, Smer-SD bude mať väčšinu.
Väčší počet kandidátov v iných obciach
Podmienkou je, že každý z kandidátov získa od voličov aspoň jeden hlas. Z prieskumu Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice vyplýva, že o 144 postov starostu alebo primátora v regióne sa uchádza 354 kandidátov, čo je v priemerne približne 2,5 kandidáta na obec.
Až 46 obcí má len jedného kandidáta. Z oveľa vyššieho počtu kandidátov si môžu vyberať voliči napríklad v Trstíne v okrese Trnava, kde chce do kresla starostu po končiacom Petrovi Hlávkovi zasadnúť osem kandidátov alebo v Majcichove v okrese Trnava, kde volebná komisia zaregistrovala sedem kandidátov na starostu.
Za starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti môže kandidovať každý, kto má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Hornú hranicu veku starostov zákon žiadnym spôsobom nelimituje.
Zdroj: SITA.sk - V piešťanskom okrese stačí až tretine kandidátov na zvolenie do funkcie starostu jediný hlas © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Schôdzka Macrona s Trumpom. Hovorili o Ukrajine, cenách pohonných látok i moratóriu v Čiernom mori
Schôdzka Macrona s Trumpom. Hovorili o Ukrajine, cenách pohonných látok i moratóriu v Čiernom mori
<< predchádzajúci článok
Gebrüder Weiss podporil už pätnásty ročník Behu Pezinkom
Gebrüder Weiss podporil už pätnásty ročník Behu Pezinkom