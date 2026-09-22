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22. septembra 2026
Sankcie od 23. septembra ochromia iránske aerolínie vo svete, tvrdí americký minister
Americký minister financií varoval, že firmy poskytujúce iránskym dopravcom palivo, letiskové služby či predaj leteniek môžu stratiť prístup k dolárovému systému. Americký minister financií
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22.9.2026 (SITA.sk) - Americký minister financií varoval, že firmy poskytujúce iránskym dopravcom palivo, letiskové služby či predaj leteniek môžu stratiť prístup k dolárovému systému.
Americký minister financií Scott Bessent v pondelok vyhlásil, že iránske letecké spoločnosti budú mať od 23. septembra pre americké sankcie vážne problémy s fungovaním vo svete. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tak ďalej zvyšuje ekonomický tlak na Teherán v čase, keď vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu trvá už takmer sedem mesiacov.
„Všetky iránske letecké spoločnosti budú 23. septembra po celom svete odstavené,“ povedal Bessent v rozhovore pre CNBC. „Ak pristanú, nemôžete im poskytnúť palivo, nemôžete im poskytnúť letiskové služby, nemôžete im predávať letenky, inak budete vyradení z dolárového systému,“ dodal.
Vyjadrenie nadväzuje na predchádzajúce americké sankcie proti iránskemu leteckému sektoru. Spojené štáty začiatkom septembra oznámili sankcie proti „všetkým zostávajúcim iránskym leteckým spoločnostiam“, na ktoré sa dovtedy takéto opatrenia nevzťahovali. Ministerstvo financií zároveň postihlo subjekty podporujúce iránsky letecký sektor vrátane spoločností sídliacich mimo Iránu.
Dva iracké zdroje v pondelok agentúre AFP uviedli, že Bagdad po oznámení amerického ministerstva financií pozastaví lety iránskych aerolínií. Gruzínsko zároveň zakázalo iránskym dopravcom pristávať na svojom území a spoločnosť Mahan oznámila pozastavenie letov do Turecka na žiadosť tureckej vlády.
Vzdušný priestor Iránu bol úplne uzavretý po začiatku americko-izraelských útokov koncom februára. Odvtedy sa časť leteckej dopravy obnovila, lety však prevádzkujú iba iránski dopravcovia. Iránske letectvo sa pritom už dlhodobo potýka so sankciami, ktoré obmedzujú možnosti získavať lietadlá, náhradné diely a servisné služby.
Spojené štáty a Irán sú vo vojne od konca februára, keď americko-izraelské útoky na začiatku rozsiahlej ofenzívy zabili najvyššieho iránskeho vodcu a vysokopostavených vojenských predstaviteľov. Teherán reagoval zablokovaním Hormuzského prielivu, kľúčovej trasy pre prepravu energií, čo prispelo k prudkému rastu svetových cien ropy a konflikt sa rozšíril do ďalších častí Blízkeho východu.
Bessentove vyjadrenia prišli deň po jeho ekonomických rokovaniach s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom, ktoré pripravovali pôdu pre štvrtkový summit prezidenta Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Čína patrí medzi najvýznamnejších ekonomických partnerov a diplomatických podporovateľov Iránu.
Zdroj: SITA.sk - Sankcie od 23. septembra ochromia iránske aerolínie vo svete, tvrdí americký minister © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký minister financií Scott Bessent v pondelok vyhlásil, že iránske letecké spoločnosti budú mať od 23. septembra pre americké sankcie vážne problémy s fungovaním vo svete. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tak ďalej zvyšuje ekonomický tlak na Teherán v čase, keď vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu trvá už takmer sedem mesiacov.
„Všetky iránske letecké spoločnosti budú 23. septembra po celom svete odstavené,“ povedal Bessent v rozhovore pre CNBC. „Ak pristanú, nemôžete im poskytnúť palivo, nemôžete im poskytnúť letiskové služby, nemôžete im predávať letenky, inak budete vyradení z dolárového systému,“ dodal.
Pozastavenie letov
Vyjadrenie nadväzuje na predchádzajúce americké sankcie proti iránskemu leteckému sektoru. Spojené štáty začiatkom septembra oznámili sankcie proti „všetkým zostávajúcim iránskym leteckým spoločnostiam“, na ktoré sa dovtedy takéto opatrenia nevzťahovali. Ministerstvo financií zároveň postihlo subjekty podporujúce iránsky letecký sektor vrátane spoločností sídliacich mimo Iránu.
Dva iracké zdroje v pondelok agentúre AFP uviedli, že Bagdad po oznámení amerického ministerstva financií pozastaví lety iránskych aerolínií. Gruzínsko zároveň zakázalo iránskym dopravcom pristávať na svojom území a spoločnosť Mahan oznámila pozastavenie letov do Turecka na žiadosť tureckej vlády.
Úplné uzavretie vzdušného priestoru Iránu
Vzdušný priestor Iránu bol úplne uzavretý po začiatku americko-izraelských útokov koncom februára. Odvtedy sa časť leteckej dopravy obnovila, lety však prevádzkujú iba iránski dopravcovia. Iránske letectvo sa pritom už dlhodobo potýka so sankciami, ktoré obmedzujú možnosti získavať lietadlá, náhradné diely a servisné služby.
Spojené štáty a Irán sú vo vojne od konca februára, keď americko-izraelské útoky na začiatku rozsiahlej ofenzívy zabili najvyššieho iránskeho vodcu a vysokopostavených vojenských predstaviteľov. Teherán reagoval zablokovaním Hormuzského prielivu, kľúčovej trasy pre prepravu energií, čo prispelo k prudkému rastu svetových cien ropy a konflikt sa rozšíril do ďalších častí Blízkeho východu.
Bessentove vyjadrenia prišli deň po jeho ekonomických rokovaniach s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom, ktoré pripravovali pôdu pre štvrtkový summit prezidenta Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Čína patrí medzi najvýznamnejších ekonomických partnerov a diplomatických podporovateľov Iránu.
Zdroj: SITA.sk - Sankcie od 23. septembra ochromia iránske aerolínie vo svete, tvrdí americký minister © SITA Všetky práva vyhradené.
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