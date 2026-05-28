|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viliam
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. mája 2026
Požiar dievčenského internátu zabil v Keni najmenej 16 detí
Po nočnom požiari internátu neďaleko Nairobi hospitalizovali 79 detí, príčina tragédie zatiaľ nie je známa. Najmenej 16 detí zahynulo a ďalších 79 utrpelo zranenia ...
Zdieľať
Najmenej 16 detí zahynulo a ďalších 79 utrpelo zranenia pri nočnom požiari dievčenského internátu v Keni. Oznámili to vo štvrtok miestne úrady.
Požiar vypukol krátko pred jednou hodinou ráno v ubytovacom zariadení školy Utumishi Girls Academy v okrese Nakuru, približne 120 kilometrov severne od hlavného mesta Nairobi.
Nepredstaviteľná tragédia
Na mieste zasahovali hasiči aj záchranári, zatiaľ čo úrady začali s identifikáciou obetí. „Máme 16 obetí. Je to tragická udalosť,“ povedal minister školstva Julius Migos Ogamba.
Pred školou sa zhromaždili desiatky rodičov, ktorých polícia držala mimo areálu počas vyšetrovania. Kenský prezident William Ruto označil tragédiu za „nepredstaviteľnú“.
Sľubovali nápravu
Školu prevádzkuje kenská polícia a väčšinu jej študentiek tvoria dcéry policajtov. Minister vnútra Kipchumba Murkomen vyzval verejnosť, aby nešpekulovala o príčinách požiaru, kým nebude vyšetrovanie ukončené.
Kenské internátne školy v minulosti zasiahlo viacero smrteľných požiarov. Po tragickom požiari školy v roku 2024, pri ktorom zahynulo 21 chlapcov, vláda sľúbila bezpečnostné kontroly všetkých škôl, nie je však jasné, či úrady sľubované opatrenia skutočne aj realizovali.
Zdroj: SITA.sk - Požiar dievčenského internátu zabil v Keni najmenej 16 detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Gebrüder Weiss Slovensko organizuje multimodálnu prepravu 130 bicyklov na Madagaskar
Zelenskyj sa stretne so švédskym premiérom, očakáva sa oznámenie dohody o stíhačkách – VIDEO, FOTO