Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Gejdoš odmieta manipulatívne vyjadrenia progresívcov, hovorí o záškodníckej kampani s jediným cieľom – VIDEO
Okolo konkurzu Decodomu je podľa PS priveľa otáznikov, Gejdoš obvinenia odmieta.
Progresívcom sa nepozdávajú okolnosti okolo konkurzu Decodomu. Pre podozrenia podávajú trestné oznámenie. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka upozornil, že kým zamestnanci nábytkárskej firmy sú v obavách o mzdy a budúcnosť, jej polovičný majiteľ Roman Gejdoš (Hlas-SD) figuruje v nových firmách.
„V čase, keď Decodom vstupoval do reštrukturalizácie, tieto firmy vznikli a nadobudli majetok bez tiarch. To je veľmi podozrivé. Decodom dlhuje na mzdách, no okolo jej spolumajiteľa sa tvoria firmy s majetkom. Nemali by v prvom rade ľudia dostať peniaze, ktoré im za tvrdú prácu patria? Naša požiadavka je jasná: nech dostanú to, čo im patrí, a preveria sa okolnosti prevodov majetku,“ vyhlásil Šimečka.
Kritika okolo reštrukturalizácie
Líder PS zároveň kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že nerieši hromadné prepúšťania. Aj v tomto prípade podľa neho príde nejaká zástupná téma. Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) počas tlačovej besedy priblížila detaily firiem, ktoré vznikli, keď Decodom vstupoval do reštrukturalizácie.
Priblížila, že v jednej firme je Gejdoš členom dozornej rady a v druhej spoločníkom. „Tieto nové firmy skupujú nehnuteľnosti a haly, jedna z nich sa zaoberá predajom nábytku,“ dodala Mesterová. Cieľom reštrukturalizácie malo byť ozdraviť firmu tak, aby bola schopná aj naďalej fungovať a zamestnávať. Majitelia však podľa Mesterovej mali iný záujem. „Stovky ľudí čakajú na svoje mzdy a spolumajiteľ už zakladá nový biznis. V tejto veci podáme trestné oznámenie, či nedochádza k poškodeniu veriteľov spoločnosti Decodom,“ uzavrela poslankyňa.
Gejdoš odmieta obvinenia progresívcov
Na mediálne obvinenia zo strany PS reagoval Roman Gejdoš. Zdôraznil, že ako slobodný občan, dlhoročný podnikateľ a investor odmieta účelové, manipulatívne a politicky motivované vyjadrenia progresívcov. „Takéto vyjadrenia hrubo zasahujú do mojej osobnej a profesijnej povesti. Vzhľadom na zverejnené informácie považujem za nevyhnutné uviesť fakty na pravú mieru,“ uviedol Gejdoš.
Začal vysvetlením, že spoločnosti Ayamax SK a Cavanagh SK sú úplne samostatné podnikateľské subjekty s vlastnou hospodárskou činnosťou, zameranou na moderné poľnohospodárstvo a e-commerce. „Tieto projekty nevznikli ako reakcia na problémy tretej strany. Idea, strategické plánovanie a prvotné kroky k realizácii týchto projektov sa začali formovať pred viac ako rokom a pol. V tom čase neexistovali žiadne indície ani zmienky o hroziacom konkurze spoločnosti Decodom,“ zdôraznil Gejdoš. Podotkol, že do týchto projektov bol prizvaný ako investor a odborník na základe svojich dlhoročných skúseností.
Zvažuje aj právne kroky
Gejdoš ďalej odmieta zo strany PS akékoľvek podsúvanie pojmov, ako napríklad „podozrivé prevody“. „Akékoľvek nadobúdanie majetku alebo investície spomínaných spoločností prebehli plne v súlade s platnou legislatívou, za trhových podmienok a bez akýchkoľvek tiarch. SR je právnym štátom, ktorý garantuje slobodu podnikania. Akýkoľvek občan má plné právo rozvíjať nové ekonomické aktivity, investovať a vytvárať nové pracovné miesta, bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzajú iné subjekty, v ktorých v minulosti pôsobil,“ dodal Gejdoš.
Hospodársky neúspech alebo kríza konkrétnej obchodnej spoločnosti v zložitom makroekonomickom období podľa neho nie je trestným činom, ale realitou trhového mechanizmu. „Spájať legitímne a transparentné nové biznisové projekty s procesom reštrukturalizácie či konkurzu inej firmy je ekonomický diletantizmus a hrubá demagógia,“ vyhlásil Gejdoš. Doplnil, že spoločnosť Decodom od roku 2019 viedol profesionálny tím manažérov.
„Je evidentné, že zo strany politického hnutia ide o čistú záškodnícku kampaň s jediným cieľom – parazitovať na známych podnikateľských menách, vyvolávať umelé kauzy a zvyšovať si vlastné politické preferencie pred očami verejnosti. Nenechám očierňovať svoje meno ani prácu ľudí, ktorí stoja za novými, perspektívnymi projektmi,“ zdôraznil Gejdoš s tým, že právne oddelenie aktuálne analyzuje vyjadrenia politikov z PS. Gejdoš súčasne zvažuje podanie trestného oznámenia za ohováranie a tiež civilnú žalobu na ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby s nárokom na náhradu spôsobenej škody.
Zdroj: SITA.sk
