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21. septembra 2026

Mestskí policajti v Senici dostali telové kamery, objektívne zaznamenajú priebeh rôznych udalostí – VIDEO


Tagy: Policajti telové kamery

Mestskí policajti ich budú využívať v súlade s platnými predpismi a s rešpektovaním ochrany súkromia a osobných údajov. Mestská polícia v Senici zavádza do výkonu služby externé telové kamery. ...



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titulka policia 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Mestskí policajti ich budú využívať v súlade s platnými predpismi a s rešpektovaním ochrany súkromia a osobných údajov.


Mestská polícia v Senici zavádza do výkonu služby externé telové kamery. Majú prispieť k vyššej bezpečnosti obyvateľov aj samotných mestských policajtov a zároveň umožnia objektívne zaznamenať priebeh udalostí, priestupkov či služobných zákrokov.

Používanie telových kamier podľa hovorkyne senickej radnice Tatiany Moravcovej neznamená svojvoľné zaznamenávanie alebo sledovanie ľudí. Mestskí policajti ich budú využívať v súlade s platnými predpismi a s rešpektovaním ochrany súkromia a osobných údajov. So zhotovenými záznamami sa bude nakladať podľa platnej legislatívy. Pri zaznamenávanom zákroku policajt dotknutú osobu na použitie telovej kamery vždy upozorní.

Telové kamery sú ďalším praktickým nástrojom, ktorý pomôže zvýšiť bezpečnosť v našom meste. Chránia nielen mestských policajtov pri výkone ich práce, ale aj občanov, pretože prinášajú objektívny záznam konkrétnej situácie. Verím, že prispejú k väčšej transparentnosti a posilnia dôveru verejnosti v prácu mestskej polície,“ uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.

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Mestskí policajti sa pri výkone služby stretávajú s rôznymi situáciami, záznam môže pomôcť pri ich vyhodnocovaní. „Kamera nám pomôže zachytiť skutočný a neskreslený priebeh udalosti. Záznam môže objasniť sporné situácie, poslúžiť ako podklad pri riešení priestupku alebo preukázať, ako služobný zákrok prebiehal. Dôležitý je aj preventívny účinok – ak človek vie, že je zákrok zaznamenávaný, môže to prispieť k pokojnejšiemu priebehu situácie,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície Senica Boris Horváth.

Zavedenie telových kamier je podľa senickej radnice súčasťou postupnej modernizácie práce mestskej polície.


Zdroj: SITA.sk - Mestskí policajti v Senici dostali telové kamery, objektívne zaznamenajú priebeh rôznych udalostí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Policajti telové kamery
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