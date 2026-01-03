Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.1.2026
 Meniny má Drahoslav
03. januára 2026

Gemerské osvetové stredisko aj novoveské Múzeum Spiša majú od 1. januára nové riaditeľky


Gemerské osvetové stredisko v Rožňave i Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi majú od 1. januára 2026 nové riaditeľky. Stali sa nimi Anežka Kleinová a Jana Kováčová, Kleinová vedie Gemerské osvetové stredisko a ...



Gemerské osvetové stredisko v Rožňave i Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi majú od 1. januára 2026 nové riaditeľky. Stali sa nimi Anežka Kleinová a Jana Kováčová, Kleinová vedie Gemerské osvetové stredisko a Kováčová Múzeum Spiša. Ich vymenovanie schválili poslanci Krajského zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) počas decembrového rokovania.


Obe vzišli z výberových konaní, ktoré sa konali 9. decembra 2025, ich vymenovanie zastupiteľstvu odporučili výberové komisie. Obe výberové konania sa skladali z písomnej aj ústnej časti, pričom ústna časť bola verejná a vysielaná na webe župy. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, do oboch výberových konaní sa prihlásili dve uchádzačky, ktoré sa ich následne aj zúčastnili. KSK je zriaďovateľom Gemerského osvetového strediska aj Múzea Spiša.

Kleinová pôsobí v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave od roku 2006. Do apríla 2025 viedla oddelenie kultúrno-osvetovej činnosti, venovala sa tvorbe, implementácii a riadeniu projektov na všetkých odborných úsekoch, ako aj marketingu a prezentácii organizácie. Bola i zástupkyňa riaditeľky, od apríla tohto roka bola poverená riadením Gemerského osvetového strediska.

Kováčová bola tiež od októbra 2025 poverená riadením Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Od decembra roka 2022 viedla pobočku kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach, kde mala na starosti chod pobočky, koordináciu tímu, komunikáciu s médiami aj organizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí. V Múzeu Spiša pôsobí ako historička umenia, odborná pracovníčka, od roku 2018.


Zdroj: SITA.sk - Gemerské osvetové stredisko aj novoveské Múzeum Spiša majú od 1. januára nové riaditeľky © SITA Všetky práva vyhradené.

Zemplínske múzeum láka na výnimočnú výstavu, betlehemy Jozefa Práznovského patria k svetovým unikátom – FOTO
Na Katarínke sa uskutoční prvé podujatie tohto roka, privíta účastníkov Trojkráľového výstupu

