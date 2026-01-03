|
03. januára 2026
Zemplínske múzeum láka na výnimočnú výstavu, betlehemy Jozefa Práznovského patria k svetovým unikátom – FOTO
V Zemplínskom múzeu v Michalovciach možno do konca januára navštíviť výstavu výnimočných betlehemov. Na svojom webe o tom ...
3.1.2026 (SITA.sk) -
V Zemplínskom múzeu v Michalovciach možno do konca januára navštíviť výstavu výnimočných betlehemov. Na svojom webe o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK), ktorého kultúrnou organizáciou Zemplínske múzeum je. Vianočná výstava s názvom „Betlehemy ako ich nepoznáte. Výstava autora Jozefa Práznovského" bude verejnosti prístupná do 31. januára 2026.
Určená je každému, kto si chce spríjemniť najkrajšie obdobie v roku pohľadom na krásne a unikátne betlehemy. „Betlehemy v sebe spájajú tradíciu i hlboký duchový odkaz. Už po stáročia sú súčasťou našich príbytkov a sakrálnych objektov vo vianočnom čase," uviedla riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková s tým, že výstava priblíži aj umelecký rozmer betlehemov.
Ako ozrejmila, svoje umenie na výstave predstaví Žilinčan Jozef Práznovský, slovenský rezbár a tvorca ľudového umenia. Známy je predovšetkým vďaka výrobe betlehemov z rôznych, aj netradičných, materiálov. Vytvoril ich viac ako 1400.
„Jeho diela majú hlboký vnútorný rozmer, spájajú vieru, tradíciu a poctivú prácu rukami. Pán Práznovský vystavoval v rôznych slovenských mestách, ale aj vo svete. Jeho betlehemy boli dokonca súčasťou celosvetovej výstavy betlehemov v roku 2009 v Ríme. Tešíme sa, že môžeme jeho tvorbu predstaviť aj v michalovskom kaštieli “ doplnila Rovňáková.
Práznovský je aj držiteľom dvoch zápisov v Slovenskej knihe rekordov. Získal ich za najväčší počet vystavených betlehemov od jedného autora, a tiež za najmenší vyrobený betlehem. Ten má rozmery 6x6 mm a vyrobený je z korenia, figúrky sú zhotovené z ryžových zrniečok. Na výrobu menších betlehemov Práznovský využíva prírodné materiály v podobe vlašských, lieskových či kokosových orechov, taktiež liči, avokádo, papáju, ananás či figy. Neraz siaha aj po exotických materiáloch, napríklad mušliach, lastúrach, hviezdiciach a ďalších daroch mora.
„Pri svojej tvorbe využil dokonca aj ostne z dikobraza a šupiny z korytnačky. Najvzácnejšie sú betlehemy, ktorých proces výroby je najviac náročný, a to sú betlehemy vyrobené do skla, zemiaku či banánu. Pri práci na betlehemoch využíva lekárske skalpely, pretože sú ostré a vhodné na tak precíznu prácu. Malé postavičky vyrezáva celý týždeň. Maľovanie a proces schnutia postavičiek trvá taktiež celý týždeň. Následne prebieha inštalácia postavičiek na svoje miesto," priblížila košická župa.
Veľké betlehemy Práznovský vyrezáva z dreva, vysekáva do pieskovca, vápenca, ale aj do tekvíc. Každý jeden betlehem obsahu všetky postavičky, ktoré znázorňujú biblický obraz narodenia Ježiška, teda Pannu Máriu, Jozefa, troch kráľov, anjela, zvieratá aj betlehemskú hviezdu.
„Betlehemy pána Práznovského nie sú unikátne iba v tom, že každý z nich je jedinečný vďaka materiálu, z ktorého je zhotovený, ale najmä tým, že autor ich vyrába s láskou a pozornosťou," uviedol KSK. Doplnil, že Jozef Práznovský svoje práce vystavoval nielen v slovenských mestách, ale napríklad v roku 2015 mal výstavu v pútnickom meste Lurdy. V roku 2009 zas boli jeho betlehemy súčasťou celosvetovej výstavy betlehemov v kostole Santa Maria del Popolo, v Ríme.
Zdroj: SITA.sk - Zemplínske múzeum láka na výnimočnú výstavu, betlehemy Jozefa Práznovského patria k svetovým unikátom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
