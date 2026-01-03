|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. januára 2026
Na Katarínke sa uskutoční prvé podujatie tohto roka, privíta účastníkov Trojkráľového výstupu
Prvým podujatím v novom roku v areáli zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava bude v utorok 6. januára Trojkráľový výstup na Katarínku. Po zhone z konca minulého ...
Zdieľať
3.1.2026 (SITA.sk) - Prvým podujatím v novom roku v areáli zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava bude v utorok 6. januára Trojkráľový výstup na Katarínku. Po zhone z konca minulého roka ponúkne pokojný čas uprostred lesa s atmosférou bývalého kláštora.
V čase od 11:00 do 16:00 bude k dispozícii sprevádzanie v areáli so vstupom do vyhliadkovej veže v niekdajšom kostole. Tá býva s výnimkou príležitostných podujatí v zimných mesiacoch zatvorená. O 14:00 bude v areáli zrúcaniny svätá omša.
Organizátori ponúknu návštevníkom teplý čaj a drobné občerstvenie. Zároveň pripomínajú, že v tomto období treba rátať s námrazou alebo horšími poveternostnými podmienkami.
O zrúcaninu Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá je známa ako Katarínka, sa už 30 rokov stará občianske združenie Katarínka spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Počas troch desaťročí dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť 2 krypty, 8 kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
Zdroj: SITA.sk - Na Katarínke sa uskutoční prvé podujatie tohto roka, privíta účastníkov Trojkráľového výstupu © SITA Všetky práva vyhradené.
V čase od 11:00 do 16:00 bude k dispozícii sprevádzanie v areáli so vstupom do vyhliadkovej veže v niekdajšom kostole. Tá býva s výnimkou príležitostných podujatí v zimných mesiacoch zatvorená. O 14:00 bude v areáli zrúcaniny svätá omša.
Organizátori ponúknu návštevníkom teplý čaj a drobné občerstvenie. Zároveň pripomínajú, že v tomto období treba rátať s námrazou alebo horšími poveternostnými podmienkami.
O zrúcaninu Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá je známa ako Katarínka, sa už 30 rokov stará občianske združenie Katarínka spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Počas troch desaťročí dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť 2 krypty, 8 kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
Zdroj: SITA.sk - Na Katarínke sa uskutoční prvé podujatie tohto roka, privíta účastníkov Trojkráľového výstupu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gemerské osvetové stredisko aj novoveské Múzeum Spiša majú od 1. januára nové riaditeľky
Gemerské osvetové stredisko aj novoveské Múzeum Spiša majú od 1. januára nové riaditeľky
<< predchádzajúci článok
Práce je v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi veľa aj počas zimy, ošetrovatelia si nevydýchnu
Práce je v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi veľa aj počas zimy, ošetrovatelia si nevydýchnu