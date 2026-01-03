Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.1.2026
 24hod.sk    Zaujímavosti

03. januára 2026

Na Katarínke sa uskutoční prvé podujatie tohto roka, privíta účastníkov Trojkráľového výstupu


Prvým podujatím v novom roku v areáli zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava bude v utorok 6. januára Trojkráľový výstup na Katarínku. Po zhone z konca minulého ...



katarinka 676x451 3.1.2026 (SITA.sk) - Prvým podujatím v novom roku v areáli zrúcaniny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava bude v utorok 6. januára Trojkráľový výstup na Katarínku. Po zhone z konca minulého roka ponúkne pokojný čas uprostred lesa s atmosférou bývalého kláštora.


V čase od 11:00 do 16:00 bude k dispozícii sprevádzanie v areáli so vstupom do vyhliadkovej veže v niekdajšom kostole. Tá býva s výnimkou príležitostných podujatí v zimných mesiacoch zatvorená. O 14:00 bude v areáli zrúcaniny svätá omša.

Organizátori ponúknu návštevníkom teplý čaj a drobné občerstvenie. Zároveň pripomínajú, že v tomto období treba rátať s námrazou alebo horšími poveternostnými podmienkami.


O zrúcaninu Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá je známa ako Katarínka, sa už 30 rokov stará občianske združenie Katarínka spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Počas troch desaťročí dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť 2 krypty, 8 kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
 



Zdroj: SITA.sk - Na Katarínke sa uskutoční prvé podujatie tohto roka, privíta účastníkov Trojkráľového výstupu © SITA Všetky práva vyhradené.

