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06. júna 2026

NATO posilňuje obranu v okolí Švédska a Fínska


Tagy: pozemné sily Vojnové lode

 Fínsko sa stalo členom aliancie v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr. Pozemné sily NATO v sobotu začali operácie zamerané na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska, dvoch ...



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senate_armed_services_94340 676x451 6.6.2026 (SITA.sk) -  Fínsko sa stalo členom aliancie v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr.


Pozemné sily NATO v sobotu začali operácie zamerané na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska, dvoch najnovších členov aliancie. Po tom, ako Rusko v roku 2022 začalo vojnu proti Ukrajine, sa obe severské krajiny vzdali desaťročí vojenskej neangažovanosti a pripojili sa k Organizácii Severoatlantickej zmluvy. Fínsko sa stalo členom aliancie v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr.

Región okolo týchto dvoch krajín, ktorý je súčasťou severovýchodného krídla NATO, „je jednou zo strategicky najvýznamnejších a z hľadiska životného prostredia náročných oblastí na svete“. Uviedol to vo vyhlásení vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, americký generál Alexus Grynkewich.

Švédsko a Fínsko ležia pri Baltskom mori, ktoré ako vodnú cestu využívajú ruské vojnové lode smerujúce do Petrohradu či ruskej enklávy Kaliningrad alebo späť.

NATO sa v roku 2024 rozhodlo zriadiť vo Fínsku novú mnohonárodnú vojenskú prítomnosť s názvom Predsunuté pozemné sily Fínsko, ktorá má pôsobiť ako jednotka rýchlej reakcie. Tieto sily, ktoré začali operácie v sobotu, zahŕňajú aj švédsku bojovú skupinu. NATO má podobné pozemné jednotky aj v Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - NATO posilňuje obranu v okolí Švédska a Fínska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pozemné sily Vojnové lode
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