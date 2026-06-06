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06. júna 2026
NATO posilňuje obranu v okolí Švédska a Fínska
Tagy: pozemné sily Vojnové lode
Fínsko sa stalo členom aliancie v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr. Pozemné sily NATO v sobotu začali operácie zamerané na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska, dvoch ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Fínsko sa stalo členom aliancie v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr.
Pozemné sily NATO v sobotu začali operácie zamerané na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska, dvoch najnovších členov aliancie. Po tom, ako Rusko v roku 2022 začalo vojnu proti Ukrajine, sa obe severské krajiny vzdali desaťročí vojenskej neangažovanosti a pripojili sa k Organizácii Severoatlantickej zmluvy. Fínsko sa stalo členom aliancie v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr.
Región okolo týchto dvoch krajín, ktorý je súčasťou severovýchodného krídla NATO, „je jednou zo strategicky najvýznamnejších a z hľadiska životného prostredia náročných oblastí na svete“. Uviedol to vo vyhlásení vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, americký generál Alexus Grynkewich.
Švédsko a Fínsko ležia pri Baltskom mori, ktoré ako vodnú cestu využívajú ruské vojnové lode smerujúce do Petrohradu či ruskej enklávy Kaliningrad alebo späť.
NATO sa v roku 2024 rozhodlo zriadiť vo Fínsku novú mnohonárodnú vojenskú prítomnosť s názvom Predsunuté pozemné sily Fínsko, ktorá má pôsobiť ako jednotka rýchlej reakcie. Tieto sily, ktoré začali operácie v sobotu, zahŕňajú aj švédsku bojovú skupinu. NATO má podobné pozemné jednotky aj v Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - NATO posilňuje obranu v okolí Švédska a Fínska © SITA Všetky práva vyhradené.
Pozemné sily NATO v sobotu začali operácie zamerané na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska, dvoch najnovších členov aliancie. Po tom, ako Rusko v roku 2022 začalo vojnu proti Ukrajine, sa obe severské krajiny vzdali desaťročí vojenskej neangažovanosti a pripojili sa k Organizácii Severoatlantickej zmluvy. Fínsko sa stalo členom aliancie v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr.
Región okolo týchto dvoch krajín, ktorý je súčasťou severovýchodného krídla NATO, „je jednou zo strategicky najvýznamnejších a z hľadiska životného prostredia náročných oblastí na svete“. Uviedol to vo vyhlásení vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, americký generál Alexus Grynkewich.
Švédsko a Fínsko ležia pri Baltskom mori, ktoré ako vodnú cestu využívajú ruské vojnové lode smerujúce do Petrohradu či ruskej enklávy Kaliningrad alebo späť.
NATO sa v roku 2024 rozhodlo zriadiť vo Fínsku novú mnohonárodnú vojenskú prítomnosť s názvom Predsunuté pozemné sily Fínsko, ktorá má pôsobiť ako jednotka rýchlej reakcie. Tieto sily, ktoré začali operácie v sobotu, zahŕňajú aj švédsku bojovú skupinu. NATO má podobné pozemné jednotky aj v Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - NATO posilňuje obranu v okolí Švédska a Fínska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: pozemné sily Vojnové lode
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