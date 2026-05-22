22. mája 2026

Generačný talent náhle prestal reagovať a onedlho zomrel. Úspešný jazdec mal o pár dní opäť pretekať


Posledné víťazstvo v NASCAR Cup Series prišlo 4. júna 2023 na World Wide Technology Raceway v Gateway. Americký automobilový pretekár Kyle Busch, ktorý bol považovaný za generačný talent a stal sa ...



Americký automobilový pretekár Kyle Busch, ktorý bol považovaný za generačný talent a stal sa dvojnásobným šampiónom série NASCAR Cup, zomrel vo veku 41 rokov.

Smutnú správu oznámila jeho rodina spolu s motoristickou organizáciou. Jeho tím už predtým oznámil, že ho hospitalizovali s ťažkou chorobou.

Počas kariéry získal dva tituly NASCAR v rokoch 2015 a 2019, dokopy ovládol 63 pretekov, čo ho radilo na historicky 9. miesto. Aktuálne súťažil v 22. sezóne v tejto súťaži.

Gigant tohto športu


"Celá naša rodina NASCAR je zlomená stratou Kylea Buscha. Budúci člen Siene slávy bol vzácny talent, taký, aký sa objaví raz za generáciu. Bol energický, vášnivý, nesmierne zručný a staral sa o šport a fanúšikov. Počas kariéry, ktorá trvala viac ako dve desaťročia, vytvoril rekordy a vychoval ďalšiu generáciu jazdcov," píše sa vo vyhlásení NASCAR.

"Jeho súťaživý duch vytvoril hlboké emocionálne puto s fanúšikmi všetkých vekových kategórií. Myslíme na celú Kyleovu rodinu, jeho tímových kolegov, priateľov a fanúšikov. NASCAR stratil giganta tohto športu a to príliš skoro," doplnil sa vo vyjadrení.

Svoju kariéru začal v Hendrick Motorsports, neskôr prestúpil do Joe Gibbs Racing a potom nadviazal partnerstvo s tímom Childress.

Busch sa narodil 2. mája 1985 do pretekárskej rodiny v Las Vegas. Jeho otec Tom bol mechanik, ktorý pretekal v okolí mesta. Jeho brat Kurt bol o sedem rokov starší a nastavil pre neho konkurenčný štandard, o ktorý sa mal na trati usilovať.

Jeho 15-ročné pôsobenie v Joe Gibbs Racing bolo jedným z najúspešnejších pôsobení v tomto športe, s aspoň jedným víťazstvom v každej z týchto sezón.

Posledné víťazstvo v Cup Series prišlo 4. júna 2023 na World Wide Technology Raceway v Gateway. Busch zanechal po sebe rodičov a manželku Samanthu, s ktorou sa oženil na Silvestra v roku 2010, a dve deti – 11-ročného syna Brextona a 4-ročnú dcéru Lennix.

Tragédia sa stala len tri dni predtým, ako mal súťažiť na ďalších pretekoch. Pre testovaní na pretekárskom simulátore odrazu prestal reagovať, na čo ho rýchlo previezli do nemocnice. Ani tam ho nedokázali zachrániť a po niekoľkých hodinách Busch zomrel.


Zdroj: SITA.sk - Generačný talent náhle prestal reagovať a onedlho zomrel. Úspešný jazdec mal o pár dní opäť pretekať © SITA Všetky práva vyhradené.

