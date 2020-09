Krajniak navrhuje zrušiť Dankovo oslobodenie trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov

Výpadok príjmov v rozpočte verejnej správy

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Oslobodenie trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov sa má od začiatku budúceho roka zrušiť. Predpokladá to návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorú predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.Rezort práce a sociálnych vecí pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) zrušenie výnimiek pri platení sociálnych odvodov, ktoré v minulom volebnom období presadil predseda SNS Andrej Danko, zdôvodňuje potrebou konsolidácie verejných financií.Vyplácanie trinásteho a štrnásteho platu oslobodeného od sociálnych odvodov totiž podľa ministerstva práce zakladá v aktuálnom období ekonomickej recesie signifikantný výpadok príjmov v rozpočet verejnej správy.Štrnáste platy majú byť oslobodené od sociálnych odvodov poslednýkrát v decembri tohto roka. Novela zákona by mala v budúcom roku zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne o 30 miliónov eur a v roku 2022 o približne 26 miliónov eur.Rezort práce a sociálnych vecí odhaduje, že zrušenie tejto odvodovej výnimky sa negatívne dotkne zhruba 116-tisíc zamestnancov ročne. "Priemerný ročný pokles príjmov dotknutej skupiny osôb sa odhaduje na úrovni 70,2 eura v roku 2021, na úrovni 61,2 eura v roku 2022 a na úrovni 60,8 eura v roku 2023," uvádza ministerstvo.Zrušením oslobodenia trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov sa však na druhej strane zvýši vymeriavací základ na určenie nemocenských dávok, dôchodkových dávok, dávky v nezamestnanosti, úrazových dávok a garančnej dávky. "Vyšší vymeriavací základ na platenie poistného bude znamenať v budúcnosti vyššiu sumu dávky sociálneho poistenia," upozornilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.K tomu, či sa zruší aj oslobodenie trinástych a štrnástych platov od dane z príjmov, sa rezort financií priamo nevyjadril. "Vychádzajúc z programového vyhlásenia vlády Ministerstvo financií SR posudzuje rôzne daňovo-odvodové modely, o detailoch je v tejto chvíli predčasné hovoriť," uviedol tlačový odbor rezortu financií pre agentúru SITA.Novela Zákonníka práce zaviedla od mája 2018 čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Trinásty plat bol do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od roku 2018, od dane z príjmov sa oslobodil vlani a od sociálnych odvodov sa mal oslobodiť až od roku 2021.Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodil od zdravotných odvodov od roku 2018, od dane z príjmov takisto od roku 2018 a od sociálnych odvodov sa oslobodil od minulého roku. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa naďalej platia daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.Trináste platy zamestnávateľ vypláca v júni a štrnáste platy v decembri. Podmienkou je to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky.Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov je podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou je, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.