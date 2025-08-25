Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2025

Generálmajor Verčimák obsadil významnú pozíciu v štruktúrach NATO, Ozbrojené sily SR to považujú za prejav vysokej dôvery


Slovenský generálmajor obsadil významnú pozíciu v štruktúrach Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako pred pár dňami informovali



25.8.2025 (SITA.sk) - Slovenský generálmajor obsadil významnú pozíciu v štruktúrach Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako pred pár dňami informovali Ozbrojené sily (OS) SR na sociálnej sieti, generálmajor Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO.


Počas zasadania Vojenského výboru NATO v Bruseli uviedol generálmajora Verčimáka do funkcie predstaviteľa najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) vo Vojenskom výbore NATO predseda výboru admirál Giuseppe Cavo Dragone.

"Generálmajor Verčimák bude počas najbližších troch rokov reprezentovať SACEUR-a na všetkých politických a vojenských rokovaniach na Veliteľstve NATO v Bruseli. Obsadenie tejto významnej pozície slovenským generálom je prejavom vysokej dôvery spojencov v Ozbrojené sily SR," uvádza OS SR.

Danú dôveru podľa nich vybudovali kvalitnou prácou všetkých slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí boli vyslaní na štábne pozície v rámci NATO, medzi nimi aj dosiaľ najvyššie postavených slovenských generálov pôsobiacich v SHAPE a v JFC Brunssum.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Generálmajor Verčimák obsadil významnú pozíciu v štruktúrach NATO, Ozbrojené sily SR to považujú za prejav vysokej dôvery © SITA Všetky práva vyhradené.

