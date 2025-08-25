|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2025
Generálmajor Verčimák obsadil významnú pozíciu v štruktúrach NATO, Ozbrojené sily SR to považujú za prejav vysokej dôvery
Tagy: generálmajor
Slovenský generálmajor obsadil významnú pozíciu v štruktúrach Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako pred pár dňami informovali
Zdieľať
25.8.2025 (SITA.sk) - Slovenský generálmajor obsadil významnú pozíciu v štruktúrach Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako pred pár dňami informovali Ozbrojené sily (OS) SR na sociálnej sieti, generálmajor Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO.
Počas zasadania Vojenského výboru NATO v Bruseli uviedol generálmajora Verčimáka do funkcie predstaviteľa najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) vo Vojenskom výbore NATO predseda výboru admirál Giuseppe Cavo Dragone.
"Generálmajor Verčimák bude počas najbližších troch rokov reprezentovať SACEUR-a na všetkých politických a vojenských rokovaniach na Veliteľstve NATO v Bruseli. Obsadenie tejto významnej pozície slovenským generálom je prejavom vysokej dôvery spojencov v Ozbrojené sily SR," uvádza OS SR.
Danú dôveru podľa nich vybudovali kvalitnou prácou všetkých slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí boli vyslaní na štábne pozície v rámci NATO, medzi nimi aj dosiaľ najvyššie postavených slovenských generálov pôsobiacich v SHAPE a v JFC Brunssum.
Zdroj: SITA.sk - Generálmajor Verčimák obsadil významnú pozíciu v štruktúrach NATO, Ozbrojené sily SR to považujú za prejav vysokej dôvery © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas zasadania Vojenského výboru NATO v Bruseli uviedol generálmajora Verčimáka do funkcie predstaviteľa najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) vo Vojenskom výbore NATO predseda výboru admirál Giuseppe Cavo Dragone.
"Generálmajor Verčimák bude počas najbližších troch rokov reprezentovať SACEUR-a na všetkých politických a vojenských rokovaniach na Veliteľstve NATO v Bruseli. Obsadenie tejto významnej pozície slovenským generálom je prejavom vysokej dôvery spojencov v Ozbrojené sily SR," uvádza OS SR.
Danú dôveru podľa nich vybudovali kvalitnou prácou všetkých slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí boli vyslaní na štábne pozície v rámci NATO, medzi nimi aj dosiaľ najvyššie postavených slovenských generálov pôsobiacich v SHAPE a v JFC Brunssum.
Zdroj: SITA.sk - Generálmajor Verčimák obsadil významnú pozíciu v štruktúrach NATO, Ozbrojené sily SR to považujú za prejav vysokej dôvery © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: generálmajor
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Stanový tábor z Talianska pomohol na Slovensku, teraz slúži na Ukrajine
Stanový tábor z Talianska pomohol na Slovensku, teraz slúži na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Na pomoc Ukrajine chce Nórsko v budúcom roku vynaložiť 8,5 miliardy dolárov
Na pomoc Ukrajine chce Nórsko v budúcom roku vynaložiť 8,5 miliardy dolárov