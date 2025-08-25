Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2025

Stanový tábor z Talianska pomohol na Slovensku, teraz slúži na Ukrajine


Stanový tábor s kapacitou 250 ľudí, ktorý Taliansko poskytlo Slovensku krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022, našiel nové využitie na Ukrajine. Ako informoval tlačový odbor



russia_ukraine_war_17321 676x437 25.8.2025 (SITA.sk) - Stanový tábor s kapacitou 250 ľudí, ktorý Taliansko poskytlo Slovensku krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022, našiel nové využitie na Ukrajine. Ako informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, počas migračnej vlny slúžil ako dočasné ubytovanie pre stovky odídencov v Michalovciach a bol spravovaný Hasičským a záchranným zborom. Vzhľadom na absenciu vykurovania a potrebu odbornej obsluhy hasičmi nebol od roku 2023 na Slovensku využívaný.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Po dohode s talianskou civilnou ochranou bol v apríli 2025 prostredníctvom Spoločného komunikačného a informačného systému pre núdzové situácie (CECIS) ponúknutý Ukrajine, ktorá ho v máji prijala. Medzi 6. a 15. augustom 2025 bolo do Černovickej oblasti prepravených 55 ton materiálu, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie cez mechanizmus civilnej ochrany (UCPM SK HUB). Prijímateľom pomoci sa stala Štátna pohotovostná služba Ukrajiny.



Zdroj: SITA.sk - Stanový tábor z Talianska pomohol na Slovensku, teraz slúži na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

