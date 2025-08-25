Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
 Meniny má Ľudovít
 24hod.sk    Zo zahraničia

25. augusta 2025

Na pomoc Ukrajine chce Nórsko v budúcom roku vynaložiť 8,5 miliardy dolárov


Tagy: nórska pomoc pomoc Ukrajine vojna na Ukrajine

Nórsko plánuje vyčleniť na podporu Ukrajiny v budúcom roku zhruba 8,5 miliardy amerických dolárov. Nórsky premiér Jonas Gahr Støre to povedal na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom ...



netherlands_nato_summit_89060 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Nórsko plánuje vyčleniť na podporu Ukrajiny v budúcom roku zhruba 8,5 miliardy amerických dolárov. Nórsky premiér Jonas Gahr Støre to povedal na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.


Väčšina finančných prostriedkov, ktoré chce Nórsko v budúcom roku vynaložil na podporu Ukrajiny, bude vyčlenená na vojenské vybavenie pre ukrajinské obranné sily.

Programy nórskej pomoci Kyjevu na tento rok dosahujú hodnotu približne 8 miliárd amerických dolárov. Oslo napríklad oznámilo, že vyčlení viac ako 695 miliónov dolárov na protivzdušnú obranu Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Na pomoc Ukrajine chce Nórsko v budúcom roku vynaložiť 8,5 miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nórska pomoc pomoc Ukrajine vojna na Ukrajine
