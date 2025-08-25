|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
Archív správ
|Denník - Správy
25. augusta 2025
Na pomoc Ukrajine chce Nórsko v budúcom roku vynaložiť 8,5 miliardy dolárov
Nórsko plánuje vyčleniť na podporu Ukrajiny v budúcom roku zhruba 8,5 miliardy amerických dolárov. Nórsky premiér Jonas Gahr Støre to povedal na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Nórsko plánuje vyčleniť na podporu Ukrajiny v budúcom roku zhruba 8,5 miliardy amerických dolárov. Nórsky premiér Jonas Gahr Støre to povedal na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
Väčšina finančných prostriedkov, ktoré chce Nórsko v budúcom roku vynaložil na podporu Ukrajiny, bude vyčlenená na vojenské vybavenie pre ukrajinské obranné sily.
Programy nórskej pomoci Kyjevu na tento rok dosahujú hodnotu približne 8 miliárd amerických dolárov. Oslo napríklad oznámilo, že vyčlení viac ako 695 miliónov dolárov na protivzdušnú obranu Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Na pomoc Ukrajine chce Nórsko v budúcom roku vynaložiť 8,5 miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
