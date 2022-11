Generálna prokuratúra nemohla rozhodnúť v kauze Súmrak inak, ako rozhodla, skonštatoval Kaliňák

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Inak, ako rozhodla Generálna prokuratúra SR kauze Súmrak , sa ani rozhodnúť nedalo. Pre médiá to v utorok v reakcii na zrušenie jeho obvinenia prvým námestníkom generálneho prokurátora Jozefom Kanderom skonštatoval bývalý minister vnútra Robert Kaliňák Polícia mala podľa neho na základe politickej objednávky jasnú úlohu – spraviť zo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) zločineckú skupinu, a tak aj postupovala.„V tomto prípade bolo celé to trestné stíhanie nezákonné. To tvrdíme od začiatku," povedal Kaliňák. Doplnil, že už Najvyšší súd SR v rozhodnutí, ktorým ho prepustil z väzby naznačil, že obvinenie má vážne vady. „Tam nesedelo vôbec nič," dodal exminister.