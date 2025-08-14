Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Z domova

14. augusta 2025

Generálna prokuratúra preverí postup ministerstva vnútra v prípade Pellegriniho prezidentskej kampane


Tagy: Pôžička Prezident Slovenskej republiky Prezidentská kampaň

Generálna prokuratúra SR z úradnej povinnosti preskúma zákonnosť postupu Ministerstva vnútra SR, ktoré vo ...



bp_9117 676x451 14.8.2025 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra SR z úradnej povinnosti preskúma zákonnosť postupu Ministerstva vnútra SR, ktoré vo veci preverovania možného prekročenia zákonného limitu na prezidentskú kampaň súčasným prezidentom Petrom Pellegrinim nezačalo správne konanie. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa podľa opozície verejne priznal k úmyselnému trestnému činu, keď povedal, že 300-tisíc eur od sestry Petra Pellegriniho na volebnú kampaň nepriznala strana preto, aby si z nich nerobili žarty. Podľa opozičnej strany Demokrati líder Hlasu-SD už prišiel s tromi verziami toho, prečo pôžičku od Pellegriniho sestry nepriznali.

Najprv to bola nejaká interná kontrola v rámci Hlasu – zistili, že náhodou zabudli zverejniť 300-tisíc eur. Potom ich vraj na to upozornila Štátna volebná komisia – tak je otázka, prečo im Štátna volebná komisia hneď nenaparila poriadnu pokutu. Čerešnička na torte, ktorá ukazuje tú spleť klamstiev a podvodov, je vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka, keď hovorí, že to nezverejnili z taktických dôvodov, lebo by si z nich robili srandu," povedal ešte v júli podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

Kampaň Pellegriniho a pôžičku od jeho sestry už v tejto súvislosti preveruje Krajská prokuratúra v Bratislave.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra preverí postup ministerstva vnútra v prípade Pellegriniho prezidentskej kampane © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov
<< predchádzajúci článok
Putin so sebou na Aljašku berie aj ministrov zahraničia, obrany a financií

