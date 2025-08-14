|
Štvrtok 14.8.2025
Meniny má Mojmír
Denník - Správy
14. augusta 2025
Putin so sebou na Aljašku berie aj ministrov zahraničia, obrany a financií
Ruský vládca Vladimir Putin si so sebou na piatkové rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom berie aj ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, obrany Andreja Belousova a financií Antona ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Ruský vládca Vladimir Putin si so sebou na piatkové rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom berie aj ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, obrany Andreja Belousova a financií Antona Siluanova.
„Každému je pravdepodobne zrejmé, že ústrednou témou bude riešenie ukrajinskej krízy,“ povedal vo štvrtok novinárom poradca Kremľa Jurij Ušakov. „Samozrejme, budú sa riešiť aj širšie otázky zabezpečenia mieru a bezpečnosti, ako aj naliehavé medzinárodné a regionálne otázky,“ dodal.
Trump a Putin sa stretnú na osobnom rokovaní, na ktorom budú iba ich tlmočníci, povedal Ušakov. „Nasledovať budú rokovania medzi delegáciami,“ poznamenal. Stretnutie bude prvým medzi úradujúcimi hlavami štátov USA a Ruska od roku 2021.
Zdroj: SITA.sk - Putin so sebou na Aljašku berie aj ministrov zahraničia, obrany a financií © SITA Všetky práva vyhradené.
