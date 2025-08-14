Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

14. augusta 2025

Putin so sebou na Aljašku berie aj ministrov zahraničia, obrany a financií


Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Ruský vládca Vladimir Putin si so sebou na piatkové rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom berie aj ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, obrany Andreja Belousova a financií Antona ...



Zdieľať
russia_victory_day_02036 676x484 14.8.2025 (SITA.sk) - Ruský vládca Vladimir Putin si so sebou na piatkové rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom berie aj ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, obrany Andreja Belousova a financií Antona Siluanova.


Každému je pravdepodobne zrejmé, že ústrednou témou bude riešenie ukrajinskej krízy,“ povedal vo štvrtok novinárom poradca Kremľa Jurij Ušakov. „Samozrejme, budú sa riešiť aj širšie otázky zabezpečenia mieru a bezpečnosti, ako aj naliehavé medzinárodné a regionálne otázky,“ dodal.

Trump a Putin sa stretnú na osobnom rokovaní, na ktorom budú iba ich tlmočníci, povedal Ušakov. „Nasledovať budú rokovania medzi delegáciami,“ poznamenal. Stretnutie bude prvým medzi úradujúcimi hlavami štátov USA a Ruska od roku 2021.


Zdroj: SITA.sk - Putin so sebou na Aljašku berie aj ministrov zahraničia, obrany a financií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Generálna prokuratúra preverí postup ministerstva vnútra v prípade Pellegriniho prezidentskej kampane
<< predchádzajúci článok
Zamestnanosť na Slovensku rastie len symbolicky, podľa analytikov sa môže čoskoro zvýšiť počet ľudí bez práce

