|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mojmír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. augusta 2025
Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predsedníčka strany Za ľudí Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a potrestanie páchateľov. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia ...
Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a potrestanie páchateľov. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je náležité obávať sa o bezpečnosť slovenských krajanov žijúcich v Báčskom Petrovci.
„Po vlažnej reakcii nášho predsedu vlády a ministra zahraničných vecí žiada KDH tieto incidenty riadne prešetriť a odsúdiť ich páchateľov. Rozdielnosť názorov vrátane politických nesmie končiť násilím. KDH tiež vystríha všetkých zainteresovaných pred rozdúchavaním národnostných vášní," uviedli kresťanskí demokrati a vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby srbského premiéra požiadal o riadne zabezpečenie ochrany nielen slovenských krajanov v Báčskom Petrovci a v okolí, ale aj všetkých obyvateľov, ktorí sú napádaní agresívnou skupinou.
Súčasne chcú, aby ho požiadal o ukončenie násilností a o ich prešetrenie. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v súvislosti s násilným incidentom uviedla, že predstavitelia Slovenska nechali slovenských krajanov na pospas kriminálnikom a bitkárom, ktorých proruská vláda organizuje proti vlastným ľuďom.
Útok si podľa poslankyne žiadal jasnú a dôraznú reakciu od najvyšších predstaviteľov SR. Namiesto odsúdenia útoku a požiadavky dôsledného vyšetrenia incidentu sa však podľa nej vládna koalícia aj prezident Peter Pellegrini otočili Slovákom v Srbsku chrbtom.
„Kde sú teraz Fico, Pellegrini, Danko a všetci tí veľkí "národovci", ktorým je Slovensko ukradnuté a nedokážu na obranu krajanov povedať ani jediné slovo? Hlavne, že sa medzi Slovákov v Srbsku chodili pretŕčať a rozprávať pekné rozprávky, teraz ale zbabelo a vypočítavo čušia, alebo rovno útočia na vlastných krajanov. Fico dokonca poďakoval Srbskej vláde za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku- ďakoval za tie kopance a násilie, ktorého sa zločinci a darebáci dopustili na Slovákoch?," uviedla Remišová.
Vláda Roberta Fica je podľa nej bezpečnostným rizikom pre vlastnú krajinu. „Najlepším dôkazom je to, že gangsterskí kamaráti a Putinovi vazali sú preňho viac, ako vlastný národ. Mlčanie Petra Pellegriniho a aj rôznych Putinových podržtašiek, ktoré sa na Slovensku tak radi chvália vlastenectvom, hovorí za všetko. A aj preto títo ľudia vo vedení štátu nemajú čo robiť," uzavrela poslankyňa.
Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.
Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi EÚ.
Predseda vlády Robert Fico útok na slovenskú menšinu v Báčskom Petrovci v Srbsku neodsúdil. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, podľa neho išlo o spor opozičných a vládnych sympatizantov v Srbsku, ktorý nesúvisí s právami menšín v tejto krajine. Zároveň odmietol kritiku opozície, že vláda ignoruje útok voči našim krajanom a nijako sa ich nezastala.
„Podľa informácií, ktoré som obdržal od nášho veľvyslanca, nebola táto výstava povolená. Fotografie vyvolali reakciu v radoch podporovateľov vlády, ktorých je v Báčskom Petrovci a v celom Srbsku neúrekom, a došlo k potýčkam," uviedol Fico s tým, že opozícia tak od vlády žiada, aby chránila Srbov slovenskej národnosti, ktorí žiadajú pád legitímnej vlády. „Oni sa museli naozaj zblázniť,“ povedal Fico.
Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Po vlažnej reakcii nášho predsedu vlády a ministra zahraničných vecí žiada KDH tieto incidenty riadne prešetriť a odsúdiť ich páchateľov. Rozdielnosť názorov vrátane politických nesmie končiť násilím. KDH tiež vystríha všetkých zainteresovaných pred rozdúchavaním národnostných vášní," uviedli kresťanskí demokrati a vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby srbského premiéra požiadal o riadne zabezpečenie ochrany nielen slovenských krajanov v Báčskom Petrovci a v okolí, ale aj všetkých obyvateľov, ktorí sú napádaní agresívnou skupinou.
Výzva na jasnú reakciu
Súčasne chcú, aby ho požiadal o ukončenie násilností a o ich prešetrenie. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v súvislosti s násilným incidentom uviedla, že predstavitelia Slovenska nechali slovenských krajanov na pospas kriminálnikom a bitkárom, ktorých proruská vláda organizuje proti vlastným ľuďom.
Útok si podľa poslankyne žiadal jasnú a dôraznú reakciu od najvyšších predstaviteľov SR. Namiesto odsúdenia útoku a požiadavky dôsledného vyšetrenia incidentu sa však podľa nej vládna koalícia aj prezident Peter Pellegrini otočili Slovákom v Srbsku chrbtom.
Vláda ako bezpečnostné riziko
„Kde sú teraz Fico, Pellegrini, Danko a všetci tí veľkí "národovci", ktorým je Slovensko ukradnuté a nedokážu na obranu krajanov povedať ani jediné slovo? Hlavne, že sa medzi Slovákov v Srbsku chodili pretŕčať a rozprávať pekné rozprávky, teraz ale zbabelo a vypočítavo čušia, alebo rovno útočia na vlastných krajanov. Fico dokonca poďakoval Srbskej vláde za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku- ďakoval za tie kopance a násilie, ktorého sa zločinci a darebáci dopustili na Slovákoch?," uviedla Remišová.
Vláda Roberta Fica je podľa nej bezpečnostným rizikom pre vlastnú krajinu. „Najlepším dôkazom je to, že gangsterskí kamaráti a Putinovi vazali sú preňho viac, ako vlastný národ. Mlčanie Petra Pellegriniho a aj rôznych Putinových podržtašiek, ktoré sa na Slovensku tak radi chvália vlastenectvom, hovorí za všetko. A aj preto títo ľudia vo vedení štátu nemajú čo robiť," uzavrela poslankyňa.
Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.
Incident počas Slovenských národných slávností
Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi EÚ.
Predseda vlády Robert Fico útok na slovenskú menšinu v Báčskom Petrovci v Srbsku neodsúdil. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, podľa neho išlo o spor opozičných a vládnych sympatizantov v Srbsku, ktorý nesúvisí s právami menšín v tejto krajine. Zároveň odmietol kritiku opozície, že vláda ignoruje útok voči našim krajanom a nijako sa ich nezastala.
„Podľa informácií, ktoré som obdržal od nášho veľvyslanca, nebola táto výstava povolená. Fotografie vyvolali reakciu v radoch podporovateľov vlády, ktorých je v Báčskom Petrovci a v celom Srbsku neúrekom, a došlo k potýčkam," uviedol Fico s tým, že opozícia tak od vlády žiada, aby chránila Srbov slovenskej národnosti, ktorí žiadajú pád legitímnej vlády. „Oni sa museli naozaj zblázniť,“ povedal Fico.
Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predsedníčka strany Za ľudí Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Generálna prokuratúra preverí postup ministerstva vnútra v prípade Pellegriniho prezidentskej kampane
Generálna prokuratúra preverí postup ministerstva vnútra v prípade Pellegriniho prezidentskej kampane