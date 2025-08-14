Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mojmír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. augusta 2025

Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predsedníčka strany Za ľudí Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky

Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a potrestanie páchateľov. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia ...



Zdieľať
67b09b50a029d795907634 1 676x488 14.8.2025 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a potrestanie páchateľov. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je náležité obávať sa o bezpečnosť slovenských krajanov žijúcich v Báčskom Petrovci.


„Po vlažnej reakcii nášho predsedu vlády a ministra zahraničných vecí žiada KDH tieto incidenty riadne prešetriť a odsúdiť ich páchateľov. Rozdielnosť názorov vrátane politických nesmie končiť násilím. KDH tiež vystríha všetkých zainteresovaných pred rozdúchavaním národnostných vášní," uviedli kresťanskí demokrati a vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby srbského premiéra požiadal o riadne zabezpečenie ochrany nielen slovenských krajanov v Báčskom Petrovci a v okolí, ale aj všetkých obyvateľov, ktorí sú napádaní agresívnou skupinou.

Výzva na jasnú reakciu


Súčasne chcú, aby ho požiadal o ukončenie násilností a o ich prešetrenie. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v súvislosti s násilným incidentom uviedla, že predstavitelia Slovenska nechali slovenských krajanov na pospas kriminálnikom a bitkárom, ktorých proruská vláda organizuje proti vlastným ľuďom.

Útok si podľa poslankyne žiadal jasnú a dôraznú reakciu od najvyšších predstaviteľov SR. Namiesto odsúdenia útoku a požiadavky dôsledného vyšetrenia incidentu sa však podľa nej vládna koalícia aj prezident Peter Pellegrini otočili Slovákom v Srbsku chrbtom.

Vláda ako bezpečnostné riziko


„Kde sú teraz Fico, Pellegrini, Danko a všetci tí veľkí "národovci", ktorým je Slovensko ukradnuté a nedokážu na obranu krajanov povedať ani jediné slovo? Hlavne, že sa medzi Slovákov v Srbsku chodili pretŕčať a rozprávať pekné rozprávky, teraz ale zbabelo a vypočítavo čušia, alebo rovno útočia na vlastných krajanov. Fico dokonca poďakoval Srbskej vláde za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku- ďakoval za tie kopance a násilie, ktorého sa zločinci a darebáci dopustili na Slovákoch?," uviedla Remišová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vláda Roberta Fica je podľa nej bezpečnostným rizikom pre vlastnú krajinu. „Najlepším dôkazom je to, že gangsterskí kamaráti a Putinovi vazali sú preňho viac, ako vlastný národ. Mlčanie Petra Pellegriniho a aj rôznych Putinových podržtašiek, ktoré sa na Slovensku tak radi chvália vlastenectvom, hovorí za všetko. A aj preto títo ľudia vo vedení štátu nemajú čo robiť," uzavrela poslankyňa.

Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.

Incident počas Slovenských národných slávností


Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi EÚ.

Predseda vlády Robert Fico útok na slovenskú menšinu v Báčskom Petrovci v Srbsku neodsúdil. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, podľa neho išlo o spor opozičných a vládnych sympatizantov v Srbsku, ktorý nesúvisí s právami menšín v tejto krajine. Zároveň odmietol kritiku opozície, že vláda ignoruje útok voči našim krajanom a nijako sa ich nezastala.

„Podľa informácií, ktoré som obdržal od nášho veľvyslanca, nebola táto výstava povolená. Fotografie vyvolali reakciu v radoch podporovateľov vlády, ktorých je v Báčskom Petrovci a v celom Srbsku neúrekom, a došlo k potýčkam," uviedol Fico s tým, že opozícia tak od vlády žiada, aby chránila Srbov slovenskej národnosti, ktorí žiadajú pád legitímnej vlády. „Oni sa museli naozaj zblázniť,“ povedal Fico.


Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predsedníčka strany Za ľudí Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Generálna prokuratúra preverí postup ministerstva vnútra v prípade Pellegriniho prezidentskej kampane

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 