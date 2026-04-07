Utorok 7.4.2026
Meniny má Zoltán
07. apríla 2026
Záujem o funkciu primátora Bratislavy ohlásilo päť kandidátov, k Vallovi sa pridal Winkler či Čahojová
Svoj záujem o post primátora Bratislavy doposiaľ ohlásilo päť kandidátov. Svoju opätovnú kandidatúru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ohlásil začiatkom marca súčasný primátor
7.4.2026 (SITA.sk) - Svoj záujem o post primátora Bratislavy doposiaľ ohlásilo päť kandidátov. Svoju opätovnú kandidatúru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ohlásil začiatkom marca súčasný primátor Matúš Vallo podporovaný štvorkoalíciou strán Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Demokrati.
Druhým oficiálnym kandidátom na primátora je mestský a krajský poslanec Martin Winkler so svojou stranou Dunaj. Začiatkom roka ohlásila svoju kandidatúru aj dlhoročná starostka bratislavskej Karlovej Vsi a kritička súčasného vedenia mesta Dana Čahojová.
Koncom marca oznámila svoju kandidatúru na primátorku Bratislavy predsedníčka Pirátskej strany Slovensko Zuzana Šubová. Urobila tak v spravodajskej relácii Publiq s Mirom Frindtom. Ako nezávislý kandidát koncom marca prejavil záujem o post primátora Bratislavy aj bloger Ľubomír Geci.
Súčasný primátor Matúš Vallo pri príležitosti ohlásenia svojej opätovnej kandidatúry vyzdvihol úspechy súčasného vedenia mesta, ako zvýšenie transparentnosti mestských podnikov či dvojnásobné množstvo investícií.
„To sme urobili napriek tomu, že sme znížili zadlženie Bratislavy, ktoré bude na konci roka 43,5 percenta,“ uviedol Vallo a dodal, že Bratislava je premiant v čerpaní eurofondov a ďalej má pripravené ďalšie projekty za stovky miliónov eur.
„Zrekonštruovali sme viaceré električkové radiály, tento rok sa pustíme do rekonštrukcie ružinovskej radiály. Chystáme určite Plató, chystáme električku do Borov, električku na Pribinovej a veľkou témou ostáva aj bezpečnosť,“ vymenoval primátor svoje plány a priority.
Bratislavská strana Dunaj na čele s Martinom Winklerom oficiálne vstúpila do komunálnej politiky koncom januára. Bratislava podľa Winklera potrebuje menej chaosu a viac riadenia. Menej sporov a viac výsledkov, ktoré cítiť na cestách, v uliciach, v službách mesta a v peňaženkách ľudí.
Strana Dunaj má ambíciu priniesť do samosprávy praktické riešenia, poriadok a zodpovednosť. Kandidátka Dana Čahojová považuje za najväčšiu výzvu zastavenie zadlžovania Bratislavy. Domnieva sa, že hlavné mesto sa ocitlo v područí developerov, ktorí preferujú svoje záujmy na úkor záujmov mesta.
Medzi jej hlavné priority patrí doprava, dostupnosť služieb, udržateľný rozvoj mesta, ochrana životného prostredia, silná spolupráca magistrátu s mestskými časťami a najmä odborné riadenie mesta. Zuzana Šubová uviedla ako dôvod pre svoju kandidatúru uvedomenie, že Slovensko je v katastrofálnom stave ekonomicky aj morálne.
„Som presvedčená, že ak chceme opraviť Slovensko, môžeme začať Bratislavou,“ poznamenala. V Bratislave nechce realizovať len kozmetické zmeny. Chce ukázať, že tak ako by mal fungovať štát, by mala fungovať aj Bratislava, v prospech všetkých občanov, ktorí platia svoje dane.
Zdroj: SITA.sk - Záujem o funkciu primátora Bratislavy ohlásilo päť kandidátov, k Vallovi sa pridal Winkler či Čahojová © SITA Všetky práva vyhradené.
Zvýšenie transparentnosti
Bratislava potrebuje menej chaosu
Slovensko v katastrofálnom stave
Generálna prokuratúra preverí stav pamiatok, Žilinka reaguje na ich chátranie naprieč Slovenskom
Z procesu so ženou obžalovanou z vraždy vlastných dcér vylúčili verejnosť, ich usmrtenie plánovala dlhšie
