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03. augusta 2026

Generálna prokuratúra preveruje medializovanú komunikáciu exposlanca s údajnými 13-ročnými dievčatami


Tagy: Deti exposlanec Generálny prokurátor SR Komunikácia predseda hnutia Slovensko Prokuratúra sexualizácia

Podľa TV JOJ si bývalý poslanec písal prostredníctvom sociálnych sietí s profilmi, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá. Generálna ...



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zilinka33 3.8.2026 (SITA.sk) - Podľa TV JOJ si bývalý poslanec písal prostredníctvom sociálnych sietí s profilmi, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá.


Generálna prokuratúra koná ex offo (z úradnej povinnosti, pozn. SITA) vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s domnelými deťmi z Českej republiky. Na sociálnej sieti to napísal generálny prokurátor Maroš Žilinka.

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„Ochrana najlepších záujmov detí a ich zdravého mravného vývoja je mojou trvalou zásadnou prioritou,“ vyhlásil Žilinka.

Televízia JOJ zverejnila komunikáciu exposlanca Národnej rady SR za hnutie Slovensko s profilom, ktorý sa vydával za 13-ročné dievča. Podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej je týmto exposlancom Dominik D. Šéf hnutia Igor Matovič v tejto súvislosti zdôraznil, že hnutie s exposlancom roky nič nemá a nikdy nebol ani jeho členom.

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Podľa TV JOJ si bývalý poslanec písal prostredníctvom sociálnych sietí s profilmi, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá. Komunikácia postupne nadobudla sexuálny charakter a podľa televízie im poslal aj fotografie s čiastočne obnaženým prirodzením. Za profilmi však v skutočnosti nestáli maloleté dievčatá, ale český študent venujúci sa odhaľovaniu sexuálnych predátorov v online priestore. Ten tvrdí, že bývalý poslanec postupne začal otvárať sexualizované témy, posielal vlastné fotografie a žiadal fotografie aj od údajne maloletých dievčat.


Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra preveruje medializovanú komunikáciu exposlanca s údajnými 13-ročnými dievčatami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deti exposlanec Generálny prokurátor SR Komunikácia predseda hnutia Slovensko Prokuratúra sexualizácia
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