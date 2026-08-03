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03. augusta 2026
Trnava spoznala ďalšieho uchádzača o primátorský post, Jozef Obselka začal zbierať podpisy – FOTO
ko nezávislý kandidát potrebuje vyzbierať pre svoju kandidatúru 500 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v meste. O post primátora Trnavy sa chce v októbrových komunálnych ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - ko nezávislý kandidát potrebuje vyzbierať pre svoju kandidatúru 500 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v meste.
O post primátora Trnavy sa chce v októbrových komunálnych voľbách uchádzať 46 - ročný manažér Jozef Obselka. Ako nezávislý kandidát potrebuje vyzbierať pre svoju kandidatúru 500 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v meste.
„Chcem Trnavu, kde bude vládnuť zdravý rozum. Trnavu, kde budú platiť rovnaké pravidlá pre každého. Trnavu bez arogancie, bez zákulisných hier a s úctou ku každému človeku,“ uviedol na sociálnej sieti. Z rozhodovania v Trnave sa podľa jeho vyjadrenia vytráca zdravý rozum, ľudia sa často cítia nevypočutí a majú pocit, že pre niektorých platia iné pravidlá ako pre ostatných. Jozef Obselka pracuje v súkromnom sektore, vedie zahraničnú spoločnosť na Slovensku aj v Českej republike.
„Som zvyknutý niesť zodpovednosť, robiť rozhodnutia a hľadať riešenia. Viem, že výsledky neprichádzajú z pekných slov, ale z poctivej práce. Popri práci pôsobím vo výkonnom výbore HKM Gladiators Trnava. Verím, že deti a mládež sú tou najlepšou investíciou, akú môže mesto urobiť,“ dodal Obselka s tým, že tieto skúsenosti chce priniesť aj do vedenia mesta.
Už skôr kandidatúru na primátorský post v Trnave ohlásili Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), Andrea Čajková (NEKA), Ľubica Horváthová (Demokrati) a Eva Nemčovská (NEKA).
Zdroj: SITA.sk - Trnava spoznala ďalšieho uchádzača o primátorský post, Jozef Obselka začal zbierať podpisy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
O post primátora Trnavy sa chce v októbrových komunálnych voľbách uchádzať 46 - ročný manažér Jozef Obselka. Ako nezávislý kandidát potrebuje vyzbierať pre svoju kandidatúru 500 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v meste.
„Chcem Trnavu, kde bude vládnuť zdravý rozum. Trnavu, kde budú platiť rovnaké pravidlá pre každého. Trnavu bez arogancie, bez zákulisných hier a s úctou ku každému človeku,“ uviedol na sociálnej sieti. Z rozhodovania v Trnave sa podľa jeho vyjadrenia vytráca zdravý rozum, ľudia sa často cítia nevypočutí a majú pocit, že pre niektorých platia iné pravidlá ako pre ostatných. Jozef Obselka pracuje v súkromnom sektore, vedie zahraničnú spoločnosť na Slovensku aj v Českej republike.
„Som zvyknutý niesť zodpovednosť, robiť rozhodnutia a hľadať riešenia. Viem, že výsledky neprichádzajú z pekných slov, ale z poctivej práce. Popri práci pôsobím vo výkonnom výbore HKM Gladiators Trnava. Verím, že deti a mládež sú tou najlepšou investíciou, akú môže mesto urobiť,“ dodal Obselka s tým, že tieto skúsenosti chce priniesť aj do vedenia mesta.
Už skôr kandidatúru na primátorský post v Trnave ohlásili Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), Andrea Čajková (NEKA), Ľubica Horváthová (Demokrati) a Eva Nemčovská (NEKA).
Zdroj: SITA.sk - Trnava spoznala ďalšieho uchádzača o primátorský post, Jozef Obselka začal zbierať podpisy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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