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03. augusta 2026

Trnava spoznala ďalšieho uchádzača o primátorský post, Jozef Obselka začal zbierať podpisy – FOTO


Tagy: Komunálne voľby post primátora Primátor Trnavy

ko nezávislý kandidát potrebuje vyzbierať pre svoju kandidatúru 500 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v meste. O post primátora Trnavy sa chce v októbrových komunálnych ...



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753343801_122187803588910797_3722599285702072894_n e1785747009331 676x371 3.8.2026 (SITA.sk) - ko nezávislý kandidát potrebuje vyzbierať pre svoju kandidatúru 500 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v meste.




O post primátora Trnavy sa chce v októbrových komunálnych voľbách uchádzať 46 - ročný manažér Jozef Obselka. Ako nezávislý kandidát potrebuje vyzbierať pre svoju kandidatúru 500 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v meste.

„Chcem Trnavu, kde bude vládnuť zdravý rozum. Trnavu, kde budú platiť rovnaké pravidlá pre každého. Trnavu bez arogancie, bez zákulisných hier a s úctou ku každému človeku,“ uviedol na sociálnej sieti. Z rozhodovania v Trnave sa podľa jeho vyjadrenia vytráca zdravý rozum, ľudia sa často cítia nevypočutí a majú pocit, že pre niektorých platia iné pravidlá ako pre ostatných. Jozef Obselka pracuje v súkromnom sektore, vedie zahraničnú spoločnosť na Slovensku aj v Českej republike.

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„Som zvyknutý niesť zodpovednosť, robiť rozhodnutia a hľadať riešenia. Viem, že výsledky neprichádzajú z pekných slov, ale z poctivej práce. Popri práci pôsobím vo výkonnom výbore HKM Gladiators Trnava. Verím, že deti a mládež sú tou najlepšou investíciou, akú môže mesto urobiť,“ dodal Obselka s tým, že tieto skúsenosti chce priniesť aj do vedenia mesta.

Už skôr kandidatúru na primátorský post v Trnave ohlásili Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), Andrea Čajková (NEKA), Ľubica Horváthová (Demokrati) a Eva Nemčovská (NEKA).


Zdroj: SITA.sk - Trnava spoznala ďalšieho uchádzača o primátorský post, Jozef Obselka začal zbierať podpisy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby post primátora Primátor Trnavy
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