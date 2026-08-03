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03. augusta 2026

Remišová kritizuje platové pomery Kuruca v štátnych inštitúciách, vyzýva vládu na jeho odvolanie


Tagy: Daňové podvody Generálny prokurátor Kauza Mýtnik Korupcia na Slovensku slovenský premiér

Kurucove príjmy sú vyššie ako príjmy najvyšších štátnych úradníkov, dokonca aj ministrov či poslancov. Vláda bohato vypláca Radka ...



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img_1492 e1571830758793 676x499 3.8.2026 (SITA.sk) - Kurucove príjmy sú vyššie ako príjmy najvyšších štátnych úradníkov, dokonca aj ministrov či poslancov.


Vláda bohato vypláca Radka Kuruca z peňazí daňových poplatníkov. Upozornila na to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Poslankyňa kritizuje, že súčasnej vláde neprekáža ani konsolidácia, ani to, že bol Kuruc zatiaľ neprávoplatne odsúdený za korupciu v kauze Mýtnik. Poslankyňa totiž na základe infozákona zistila, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) mu dáva bohatú výplatu.

„Bývalá pravá ruka Kažimíra (guvernér NBS Peter Kažimír, pozn. SITA) a dlhoročný nominant Smeru Kuruc dostal za prijímanie úplatku trojročnú podmienku a peňažný trest, napriek tomu dostáva vo Ficovej vláde kráľovský plat, dokonca z viacerých funkcií, na ktorý sa skladajú daňové poplatníci,“ upozornila poslankyňa.

Kráľovský príjem


Remišová zistila, že jeho príjmy sú vyššie ako príjmy najvyšších štátnych úradníkov, dokonca aj ministrov či poslancov. „Ficova vláda po nástupe dosadila Kuruca, vtedy obžalovaného z korupcie v kauze Mýtnik, hneď do niekoľkých štátnych inštitúcií, predstavenstiev a dozorných rád. Absolútne nevadila obžaloba z korupcie, ani odsúdenie na prvostupňovom súde. Kuruc zarába tak, ako nezarábajú poslanci či niektorí ministri, a všetko to platia radoví občania, ktorých vláda zdiera vlnami konsolidácie,“ zdôraznila Remišová.

Ako priblížila, Kuruc figuruje ako predseda predstavenstva v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Za uplynulý rok tam zarobil takmer 36 600 eur, čo je viac ako tritisíc eur mesačne. Súčasne je podľa slov Remišovej aj v dozornej rade spoločnosti Slovak capital management, kde zarobil za rok 2025 viac ako 13 700 eur. To je za mesiac viac ako 1 100 eur. „A popri tom je Kuruc aj predsedom dozornej rady spoločnosti Slovak Investment Holding, kde len za rok 2025 zarobil aj s vyplatenými odmenami 44 004 eur, čo je v priemere 3 667 eur mesačne,“ dodala Remišová.

Podľa jej informácií tak Kuruc zarobil za rok 2025 viac ako 94-tisíc eur s tým, že časť príjmov je očistená od odvodov. „V priemere tak zarobí Kuruc takmer osemtisíc eur mesačne z daní občanov Slovenskej republiky. Takto sa skladáme na odmenu pre človeka, ktorého súd v prvom stupni odsúdil za korupciu. Toto je vizitka Ficovej vlády, ktorý sa už na nič nehrá a občanom otvorene odkazuje, že si tu bude s kumpánmi robiť čo chce, napríklad z našich peňazí kráľovsky platiť takýchto ľudí,“ povedala Remišová. Pripomenula, že Špecializovaný trestný súd ho odsúdil za to, že v kauze Mýtnik prijal od podnikateľa Michala Suchobu 120-tisícový úplatok v krabiciach od vína. Od súdu dostal trojročnú podmienku a trest 60-tisíc eur, čo je podľa Remišovej smiešna suma vzhľadom na kráľovský príjem, ktorý mu zabezpečuje vláda.

Korupcia na Slovensku


„Ficova vláda si zmenila zákony tak, aby korupčníci vyviazli so smiešnymi trestami, nastavila si zákon tak, aby boli mnohé skutky premlčané a keď niektoré prípady prišli aj na súd, vidíme, ako sa o svojich obžalovaných či dokonca odsúdených postarala. Pýtam sa občanov, či im toto naozaj nevadí,“ dodala poslankyňa a pripomenula, že aj generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňoval na to, že sa na Slovensku prestala vyšetrovať korupcia a daňové podvody.

Remišová vyzvala vládu, aby Kuruca odvolala zo všetkých funkcií. Premiéra vyzvala, aby občanom vysvetlil, za čo si Kuruc zaslúži osemtisíc eur mesačne. „Je to hanba a je to vizitka toho, že vláda nestojí na strane ľudí, ale na strane svojich obžalovaných a odsúdených kumpánov, ktorých sa nehanbia ešte aj kráľovsky platiť,“ uzavrela Remišová.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Úrad vlády SR.


Zdroj: SITA.sk - Remišová kritizuje platové pomery Kuruca v štátnych inštitúciách, vyzýva vládu na jeho odvolanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Daňové podvody Generálny prokurátor Kauza Mýtnik Korupcia na Slovensku slovenský premiér
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