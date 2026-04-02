02. apríla 2026

Kočner na súdnom procese s Lindtnerom odmietol hovoriť o Threeme, ponúkol dôkazy v „iných veciach“


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kočner komunikácia Threema monitor poradca premiéra Fica Premiér Slovenskej republiky Súdy Vražda Jána Kuciaka

Marian Kočner vo štvrtok na súde s poradcom predsedu vlády Roberta Fica



2.4.2026 (SITA.sk) - Marian Kočner vo štvrtok na súde s poradcom predsedu vlády Roberta Fica Davidom Lindtnerom odmietol hovoriť o Threeme. Ako informoval Denník N, dôkaz totiž považuje za nezákonný a možno podľa neho skončí na Európskom súde pre ľudské práva.


Denník pripomína, že Kočnerova Threema dokazuje jeho širokú sieť kontaktov na politikov či sudcov, ktorých ovplyvňoval, je aj dôkazom v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kočner zároveň ponúkol prokurátorovi Jánovi Hrivnákovi dôkazy v „iných veciach“.

„Ak budete mať záujem o dôkazy v iných veciach, rád s vami podebatujem,“ citoval denník Kočnera, ktorý podľa vlastných slov Hrivnákovi ako jednému z mála prokurátorov dôveruje.

Denník N dodal, že proces s Lindtnerom, v ktorom Kočnera predvolali ako svedka, sa týka prečinu nepriamej korupcie a zasahovania do nezávislosti súdu.


Zdroj: SITA.sk - Kočner na súdnom procese s Lindtnerom odmietol hovoriť o Threeme, ponúkol dôkazy v „iných veciach“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kočner komunikácia Threema monitor poradca premiéra Fica Premiér Slovenskej republiky Súdy Vražda Jána Kuciaka
