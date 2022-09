Sen „dvadsaťjednotky“ o európskom šampionáte sa rozplynul za 18 minút, postup Ukrajiny zariadil hetrikom Sikan

Majstrovstvá Európy 2023 futbalistov do 21 rokov

druhý zápas play-off o postup





BIELSKO-BIALA (Poľ.) Ukrajina - Slovensko 3:0 (0:0), celkové skóre 5:3

Góly: 48., 54. a 66 Sikan, ŽK: 20. Viunnyk, 90. Syrota - 14. Kaprálik, 80. Pokorný, 90. Suslov, rozhodovali: Saggi - Isaksen, Jensen (všetci Nór.)



Zostavy:

Slovensko: Belko - Ďatko, Nemčík, Obert, Mesík - Lavrinčík (62. Goljan), Pokorný, Kadák (63. Myslovič) - Kaprálik (70, Trusa), Strelec (81. Galčík), Suslov

Bielorusko: Trubin - Sych. Talovlerov, Syrota, Drambajev - Kryskiv (89. Želizko), Bondarenko (89. Očeretko), Mychailenko (46. Bražko) - Viunnyk (46. Nazarenko), Sikan (71. Vanat), Sudakov

I. polčas

II. polčas

27.9.2022 - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nezvládli utorkový druhý zápas play-off o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, v poľskom meste Bielsko-Biala podľahli rovesníkom z Ukrajiny 0:3 a nezahrajú si tretíkrát v histórii na kontinentálnom šampionáte.Zverenci trénera Jaroslava Kentoša zvíťazili v piatkovom úvodnom barážovom dueli v Žiline 3:2, no v druhom nestrelili ani jeden gól. "Katom" Slovákov bol Danylo Sikan, ktorý zaznamenal v prvej polovici druhého polčasu hetrik.Prvý polčas začali oba tímy opatrne a veľa gólových šancí si v ňom nevypracovali. Najväčšiu mal v 10. min Suslov, ktorý sa uvoľnil v šestnástke súpera a ocitol sa v ideálnej pozícii sám pred brankárom Trubinom, no ten jeho nevydarenú strelu po zemi chytil.V 25. min sa zaskvel slovenský gólman Belko, ktorý vybehol proti Sychovi a znemožnil mu lepšie zakončiť. V 29. min musel Belko opäť zasiahnuť po priamom voľnom kope Bondarenka. V 31. min Suslov nebezpečne vystrelil spoza šestnástky a Trubin vyrazil loptu na rohový kop.V prvej polovici druhého polčasu Slováci doplatili na chyby v obrane. V 48. minúte Belko vybehol proti Sychovi, ktorý stihol poslať loptu pred bránku a nepokrytý Danylo Sikan otvoril skóre zápasu.Ukrajinci nepoľavili v aktivite a v 54. minúte viedli 2:0. Po centri do šestnástky Belko ešte zasiahol proti hlavičke Sudakova, ale osamotený Sikan opäť dorazil loptu do bránky.Ten istý hráč v 66. minúte zavŕšil hetrik, Pokorného chybu v rozohrávke využil Kryskiv, ktorý na seba naviazal hráčov a potom poslal prihrávku pred odkrytú bránku Sikanovi. V 69. minúte mal prvú šancu Slovenska Ďatko, jeho prudkú strelu Trubin vyrazil.V 75. minúte Suslov z priameho kopu trafil do žrde a Obert minul prázdnu ukrajinskú bránku. V 85. minúte ešte Belko zabránil Vanatovi zvýšiť vedenie Ukrajiny, v nadstavenom čase Myslovič z diaľky otestoval pozornosť Trubina.